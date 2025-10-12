- Hoy:
¿Buscas afiliarte a Medicare? Así puedes hacerlo fácil y rápido con el Seguro Social en Estados Unidos
Si tienes 65 años o cumples requisitos, puedes inscribirte en Medicare fácilmente a través del Seguro Social y acceder a cobertura médica federal.
Si tienes 65 años o más, o cumples con ciertos requisitos de elegibilidad, conocer cómo afiliarte a Medicare puede marcar una gran diferencia en tu bienestar. Este programa federal brinda cobertura médica esencial, ayudando a millones de personas mayores y con discapacidad en Estados Unidos a acceder a atención médica de calidad sin enfrentar gastos excesivos.
Inscripción en Medicare: opciones disponibles
El proceso de registro en Medicare se puede realizar directamente a través de Social Security Administration (Seguro Social). Tienes tres alternativas:
- En línea a través de su portal oficial.
- Por teléfono con un representante autorizado.
- En persona en una oficina local del Seguro Social.
Si ya recibes beneficios del Seguro Social, tu inscripción en Medicare será automática cuando cumplas 65 años. En caso contrario, deberás hacerlo de manera manual durante el Período de Inscripción Inicial, que comienza tres meses antes de tu cumpleaños 65 y finaliza tres meses después.
Qué documentos necesitas
Antes de iniciar el trámite, asegúrate de tener a la mano:
- Documento de identidad válido.
- Número de Seguro Social.
- Información sobre tu cobertura de salud actual (si aplica).
Inscribirte dentro del plazo establecido te permite evitar retrasos o multas adicionales.
Tipos de cobertura en Medicare
Cuando te registres, podrás elegir el tipo de plan que mejor se adapte a tus necesidades:
- Parte A: Hospitalización.
- Parte B: Servicios médicos y atención ambulatoria.
- Parte D: Cobertura de medicamentos recetados.
- Planes Medigap o Medicare Advantage: opciones adicionales para ampliar beneficios y reducir gastos.
Qué es el Seguro Social
El Social Security Administration es un programa federal que brinda apoyo económico a jubilados, personas con discapacidad y familiares sobrevivientes. Se financia mediante los impuestos sobre salarios y actúa como puerta de entrada para acceder a Medicare de forma rápida y segura.
