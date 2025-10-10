¡Atención, empleados! DeSantis CONFIRMA pago de BONOS de 5,000 dólares a este grupo selecto de trabajadores

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una nueva fase del programa de incentivos económicos dirigido a fortalecer las fuerzas del orden. En esta edición, los agentes recién incorporados a la policía estatal recibirán un bono único de 5,000 dólares, con el objetivo de atraer y retener a más reclutas en el cuerpo de seguridad.

Plan de reclutamiento policial con beneficios económicos

El Plan de Bonificaciones de Reclutamiento para las Fuerzas del Orden Público, vigente desde 2022, ha posicionado a Florida como uno de los estados más comprometidos con el reconocimiento y bienestar de sus agentes. Desde su implementación, se han distribuido más de 9,400 pagos de este tipo a nuevos oficiales en todo el territorio.

Nuevos agentes recibirán un bono de 5,000 dólares por reclutamiento.

"Servir en la policía es una vocación noble y queremos que quienes la elijan sepan que Florida los apoya", expresó DeSantis durante la ceremonia de entrega. El gobernador también destacó que muchos de los nuevos agentes provienen de otros estados en busca de mejores condiciones laborales.

El bono será neto y libre de impuestos

De acuerdo con la oficina del gobernador, el bono de 5,000 dólares se entrega de forma neta, es decir, libre de impuestos y descuentos adicionales. Además, se aclaró que los fondos se transfieren directamente a los beneficiarios una vez completado el proceso de incorporación.

Este no es el único beneficio que recibirán los agentes de Florida. Durante 2025, la administración estatal destinará 49 millones de dólares en incrementos salariales para más de 16,000 oficiales juramentados, lo que eleva los sueldos base por encima del salario mínimo de otros sectores públicos, como el educativo, donde los maestros perciben alrededor de 47,500 dólares anuales.

Más beneficios para los agentes de Florida

El plan de DeSantis incluye otros incentivos complementarios: seguros médicos ampliados, jubilación anticipada, asistencia para préstamos estudiantiles y programas hipotecarios con tasas preferenciales.

Con estas medidas, Florida refuerza su compromiso con la estabilidad, la seguridad económica y el reconocimiento de quienes sirven en las fuerzas del orden.