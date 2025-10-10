El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) ha confirmado un aumento en el salario mínimo que se llevará a cabo a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida impactará positivamente a miles de empleados en el Estado Jardín, quienes iniciarán el nuevo año con un incremento en sus ingresos. AQUÍ los detalles.

Recientemente, el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL), de Estados Unidos, ha anunciado un incremento en la tarifa mínima de sus trabajadores, la cual pasará de 15,49 a 15,92 dólares por hora, lo que representa un aumento de 43 centavos.

Esta modificación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, forma parte de un plan de aumentos progresivos aprobado en 2019 por el gobernador Phil Murphy, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y combatir la desigualdad económica.

'El Cronista' informó que el comisionado laboral, Robert Asaro-Angelo, expresó su satisfacción por esta medida, subrayando que el aumento proporcionará un apoyo esencial a los empleados del Estado Jardín, acercándolos a la aspiración de un salario digno.

Con esta actualización, Nueva Jersey se posiciona entre los estados con los salarios mínimos más altos del país americano, gracias a una política que se ajusta anualmente en función de la inflación y el Índice de Precios al Consumidor (CPI).

El NJDOL también resaltó que este mecanismo de ajuste automático, consagrado en la Constitución estatal, asegura que los salarios se mantengan alineados con el costo de vida, sin requerir nuevas legislaciones, lo que protege el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.

