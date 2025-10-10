- Hoy:
MUY atento, trabajador en EE. UU.: aumentan el salario mínimo para este grupo y a partir de esta fecha recibirán fuerte MONTO
El Gobierno de Estados Unidos ha revelado un aumento que impactará positivamente a miles de trabajadores en el país americano. ¿A quiénes beneficia?
El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) ha confirmado un aumento en el salario mínimo que se llevará a cabo a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida impactará positivamente a miles de empleados en el Estado Jardín, quienes iniciarán el nuevo año con un incremento en sus ingresos. AQUÍ los detalles.
Aumentan el salario para este grupo en EE. UU.
Recientemente, el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL), de Estados Unidos, ha anunciado un incremento en la tarifa mínima de sus trabajadores, la cual pasará de 15,49 a 15,92 dólares por hora, lo que representa un aumento de 43 centavos.
Esta modificación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, forma parte de un plan de aumentos progresivos aprobado en 2019 por el gobernador Phil Murphy, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y combatir la desigualdad económica.
Aumentan el salario para este grupo y, a partir de esta fecha, recibirán fuerte monto.
'El Cronista' informó que el comisionado laboral, Robert Asaro-Angelo, expresó su satisfacción por esta medida, subrayando que el aumento proporcionará un apoyo esencial a los empleados del Estado Jardín, acercándolos a la aspiración de un salario digno.
Con esta actualización, Nueva Jersey se posiciona entre los estados con los salarios mínimos más altos del país americano, gracias a una política que se ajusta anualmente en función de la inflación y el Índice de Precios al Consumidor (CPI).
El NJDOL también resaltó que este mecanismo de ajuste automático, consagrado en la Constitución estatal, asegura que los salarios se mantengan alineados con el costo de vida, sin requerir nuevas legislaciones, lo que protege el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.
¿Quiénes recibirán los trabajadores en EE. UU.
- El aumento de US$15,92 por hora no se implementará de manera homogénea, ya que se establecerán tarifas especiales para algunos grupos, considerando la naturaleza de sus labores y el tamaño de las empresas en las que se desempeñan.
- Los trabajadores que reciben propinas verán su salario base incrementarse de US$5,62 a US$6,05 por hora, con la obligación de los empleadores de compensar cualquier diferencia necesaria para cumplir con el mínimo estatal.
- Los empleados de temporada o de pequeñas empresas recibirán US$15,23 por hora, tendrán un esquema de incrementos que se extenderá hasta 2028.
- El personal de atención directa en centros de cuidados prolongados experimentará un aumento en su salario, que alcanzará los US$18,92 por hora, alineándose con la actualización general del salario.
- En tanto, los trabajadores agrícolas obtendrán US$14,20 por hora, en un proceso de incrementos que se prolongará hasta 2030.
