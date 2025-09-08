Atención, trabajadores en EE. UU. Recientemente, se informó que el salario mínimo en California experimentará un notable cambio e incremento en 2026, tal como lo anunció el Departamento de Finanzas del estado. Con ello, este estado seguirá siendo parte de las jurisdicciones que brindan un salario mínimo superior al federal, que continúa en 7,25 dólares por hora desde hace 16 años.

California también ha implementado aumentos anuales al inicio de cada año; el último ajuste se realizó el 1 de enero de 2025, elevando el salario mínimo a 16,50 dólares por hora. Para el aumento previsto en 2026, las proyecciones indican que el nuevo monto podría acercarse a los 17 dólares por hora. AQUÍ todo lo que se sabe al respecto.

Aumento de salario mínimo en California: nuevo monto que recibirán los trabajadores

'As' y otros medios internacionales, difundieron esta actualización y, según la normativa vigente del Departamento de Finanzas de California, la cual tiene la responsabilidad de ajustar anualmente el salario mínimo estatal, se ha tomado en cuenta las variaciones en la inflación para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ahora, en un comunicado emitido por esta entidad estadounidense, el salario mínimo en el estado se incrementará a 16,90 dólares por hora, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

Cabe precisar que este ajuste puede ser del 3,5% anual o, alternativamente, se basa en el cambio porcentual del Índice de Precios al Consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos (CPI-W) entre el año anterior y el actual. De estas opciones, se selecciona el que resulte en un porcentaje menor, salvo en casos de cifras negativas.

Al respecto, el Departamento de Finanzas determinó que el CPI-W promedio para el periodo del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025 experimentó un aumento del 2,49% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, el salario mínimo se ajustará en un 2,49%, alcanzando los 16,90 dólares por hora, aplicable a todos los empleadores desde el inicio del próximo año.

¿Cuáles son los montos que ganan este tipo de trabajadores en EE. UU.?

Por otro lado, es importante saber que el monto que reciben los trabajadores en la industria de la comida rápida es de $20 por hora en dicho estado.

No obstante, algunos trabajadores de la salud también obtienen más ganancias. Asimismo, existen otras ciudades y condados de California que establecen sus propios salarios mínimos. ¿También cambiarán para el próximo año?