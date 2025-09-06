Reportan lamentable tiroteo en Walmart que dejó un fallecido y esto se sabe sobre el sospechoso.

Recientemente, 'KCBY' y otros medios estadounidenses informaron sobre un tiroteo ocurrido en un Walmart de Eugene, Oregón, el cual dejó como saldo a un fallecido, lo que ha generado una intensa búsqueda de información por parte de las autoridades.

La policía local no dudó en instar a la comunidad a colaborar con cualquier dato que pueda ayudar en la investigación. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del incidente y si hay otros involucrados. Las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la zona.

Reportan tiroteo en Walmart que dejó un fallecido y esto se sabe sobre el sospechoso

Este viernes 5 de septiembre, a las 5:18 p. m., la policía de Eugene decidió atender de inmediato los reportes de un tiroteo en el estacionamiento de Walmart, ubicado en W. 11th.

Como resultado de este lamentable incidente, una persona perdió la vida, aunque su identidad se mantiene en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

Cabe precisar que, hasta el cierre de esta nota, la Unidad de Delitos Violentos de la Policía de Eugene confirmó el inicio de la investigación y está solicitando la colaboración de la comunidad para obtener información sobre los involucrados.

¿A qué número se puede llamar sobre datos del tiroteo?

Por otro lado, es bueno mencionar que todos los que posean datos relevantes sobre el caso, pueden comunicarse de manera directa con el Detective Cliff Sites al 541-682-5147.