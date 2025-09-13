Tragedia en Walmart: Hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el estacionamiento desconcierta a la policía

El viernes por la mañana, encontraron el cuerpo de una mujer en el estacionamiento de un Walmart en Cooper City. Esto llevó a que la Oficina del Sheriff de Broward iniciara una investigación. Aunque por ahora no sospechan que haya un delito involucrado, siguen indagando para entender bien qué pasó en esta triste situación.

Los agentes cerraron una parte del estacionamiento de Walmart.

Hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el estacionamiento de Walmart en Florida desconcierta a la policía

Los detectives de la Oficina del Sheriff de Broward están investigando el hallazgo del cuerpo de una mujer en el estacionamiento de un Walmart USA ubicado en Cooper City, Florida.

El descubrimiento ocurrió el viernes por la mañana, cerca de las 9 a.m., junto a un poste de luz dentro de la tienda ubicada en el 4700 de South Flamingo Road. Según la información preliminar proporcionada por las autoridades de Estados Unidos, no se sospecha actividad criminal en el caso.

Investigación y autopsia determinarán la causa de la muerte

El equipo de 7Skyforce realizó un vuelo sobre el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, que estaba tendido en el suelo entre un árbol y un poste de luz, cubierto por una lona amarilla.

Aunque inicialmente los detectives no creen que haya indicios de un crimen, la causa y la forma de la muerte serán determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward, dijo la portavoz de la BSO, Gerdy St. Louis, en una declaración al Miami Herald.

La portavoz de la Oficina del Sheriff, Gerdy St. Louis, confirmó que la investigación continúa en curso y que se esperan los resultados forenses para esclarecer los detalles del caso.

Las autoridades de Estados Unidos piden a quienes cuenten con datos relacionados con el suceso que contacten la Línea de Denuncias del Condado de Broward al 954-493-TIPS. Las llamadas pueden ser anónimas y quienes colaboren podrían recibir una recompensa de hasta $5,000 mientras continúa la investigación.

