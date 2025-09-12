Aviso importante para sus consumidores en Estados Unidos: la empresa Costco decidió emitir una fuerte advertencia a sus socios tras el retiro del chocolate Rolling Pin Dubai-Style debido a un error en el etiquetado.

Y es que, según informó la empresa, la etiqueta contenía la declaración de alérgenos que indicaba "gluten", cuando en realidad debería haber especificado la presencia de trigo. Esta confusión podría ocasionar un gran riesgo para aquellos con alergias o intolerancias al trigo, perjudicando la salud del que lo consume y presenta este tipo de situaciones. AQUÍ más detalles.

Costco retira del mercado chocolates por impactante razón que perjudicaría la salud

A través de un comunicado, 'Delish.com' y otros medios internacionales, se informó sobre la última acción que tomó Costco, una de las competencias directas de Walmart.

Costco explicó que, por error, se incluyó el gluten en la lista de alérgenos en lugar del trigo. La empresa considera que el riesgo para la salud a nivel no muy alto, dado que el gluten está mencionado en la declaración y se encuentra presente en el trigo, pero sí compartió una señal de alerta y de precaución.

Costco retira del mercado chocolates por impactante razón que perjudicaría la salud.

Para la mayoría de los consumidores, esta confusión no tendrá un impacto tan considerable, ya que el producto en cuestión, que incluye kunafa/kadayif, contiene trigo. Sin embargo, quienes tengan alergia al trigo deben tratar este asunto con precaución.

En tanto, es importante saber que los productos afectados son bolsas verdes de cuadrados de chocolate con leche, rellenas de kadayif y pistacho, que contienen 50 unidades por bolsa. Estas estaban puestas en venta en las tiendas Costco seleccionadas entre el 1 de mayo de este año y el 29 de agosto, respectivamente.

¿Qué hacer con el producto si lo tienes en tu poder? ¿Habrá reembolso?

Por otro lado, vale resaltar que el reporte ya fue notificado de manera directa hacia los compradores. En tanto, si hay alguna consulta adicional sobre los riegos, podrían entrar a la página oficial de Rolling Pin, que está disponible para cualquier consulta o en todo caso al número 833-331-2993, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este en EE. UU.

Ahora, si el trigo representa un riesgo para tu salud, es recomendable que no consumas el dulce y que, lo más pronto posible, lo lleves al mostrador de devoluciones de cualquier Costco, donde se puede obtener un reembolso o una tarjeta de compras, incluso sin recibo.