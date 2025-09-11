Recientemente, la administración de Donald Trump ha decidido implementar drásticas regulaciones en las solicitudes de visas para Estados Unidos, restringiendo su aprobación fuera de los países de residencia de los solicitantes. Asimismo, el gobierno del republicano ha establecido obstáculos mayores para ciudadanos de naciones latinas, tales como Cuba y Venezuela. AQUÍ todo lo que se sabe.

EE. UU. dará visas a estos países y pondrá barreras a esta nación latina

'El Nuevo Herald' y otros medios internacionales, compartieron la última medida que tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual anunció una nueva normativa que afectará a los visados de no inmigrante (NIV) para estancias breves, en categorías como turismo, negocios, programas de estudiantes y trabajadores temporales.

Esta inesperada medida, que acaba de entrar en vigor de manera inmediata, ofrece una lista de información relevante para los residentes de países donde los consulados no ofrecen servicios regulares de visados.

EE. UU. dará visas a estos países y pondrá barreras a esta nación latina.

La agencia gubernamental, los ciudadanos de naciones sin operaciones rutinarias de visados deberán presentar, a partir de ahora, sus solicitudes en embajadas o consulados designados, a menos que residan en otro lugar.

La publicación, que se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre, resalta los lugares donde deben dirigirse los solicitantes de NIV. Por ejemplo, los ciudadanos cubanos y venezolanos deberán acudir a las sedes de Georgetown, en Guyana, y Bogotá, en Colombia, respectivamente.

Más complicaciones para los ciudadanos cubanos

Por otro lado, es importante conocer que la embajada estadounidense en La Habana sigue gestionando los trámites de visados de inmigrante, especialmente mediante la reunificación familiar. Sin embargo, esta última normativa del Departamento de Estado ha ocasionado un aumento en los tiempos de espera para las entrevistas y la obtención de visas en dicha nación.

Vale añadir que esta nueva regla establece que las solicitudes deben realizarse únicamente en el país de residencia del solicitante, lo que limita las opciones para aquellos que solían optar por presentar sus peticiones en terceros países tras las largas de esperas en sus naciones natales.