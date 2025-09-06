Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que se han emitido todas las visas de segunda preferencia basadas en el empleo (EB-2) disponibles para el año fiscal (FY) 2025, pausando de esta manera, y de forma temporal, el procesamiento de la 'Green Card' en esta categoría. En esta nota, más información y las últimas actualizaciones.

Departamento de Estado suspende las 'Green Cards' para este grupo y esto debes saber

Es importante saber que, las visas EB-2 son concedidas principalmente a los inmigrantes que poseen títulos universitarios o que demuestran habilidades excepcionales en sus respectivas áreas. Según la legislación de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece un límite anual en la emisión de visas de inmigrante basadas en el empleo, las cuales brinda la ansiada residencia permanente.

Para la categoría EB-2, este tope se fija en el 28,6% del total global de visas laborales, tal como anunció el DOS. Y, una vez que se alcanza este límite, las embajadas y consulados estadounidenses quedan imposibilitados de emitir visas adicionales. Esta situación genera un retraso en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., que hoy enfrenta una acumulación de 11,3 millones de solicitudes pendientes.

Con ello y el reciente anuncio, se estableció que los solicitantes elegibles para la visa EB-2 deberán esperar hasta el 1 de octubre de 2025, momento en el que inicia un nuevo año fiscal y se reanuda la disponibilidad de visas, para avanzar en su proceso hacia la obtención de la Green Card.

Es relevante señalar que esta interrupción afecta exclusivamente a la categoría EB-2, mientras que otras categorías de visas laborales, como EB-1, EB-3 y EB-4, podrían seguir teniendo visas disponibles, dependiendo de la demanda y las fechas de prioridad.

En tanto, para quienes buscan emigrar, esta situación ya se ha convertido en parte del proceso habitual de inmigración. Las categorías de visa más solicitadas suelen alcanzar su límite anual antes de que concluya el año fiscal, especialmente para aquellos provenientes de países con alta demanda.

¿Cuál es la complicada situación para los inmigrantes y sus solicitudes de Green Cards?

Por otro lado, es bueno saber que, desde agosto 2025, USCIS publicó su boletín de visas correspondiente a septiembre de 2025, advirtiendo que las categorías basadas en empleo, en particular EB-2 y EB-3 para solicitantes de India, podrían llegar a sus límites anuales hacia finales de septiembre.

Si bien, este hecho puede generar retrasos temporales, no significa una suspensión definitiva en la emisión de tarjetas de residencia permanente. El sistema se encuentra diseñado para iniciarse anualmente, permitiendo a los solicitantes calificados continuar con sus trámites y lograr dentro de pronto la residencia americana.