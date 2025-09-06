- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: confirman la restricción de VISAS para estos ciudadanos y no podrán ingresar más al país
El gobierno de Donald Trump anunció la restricción absoluta de la visa a estos ciudadanos centroamericanos en Estados Unidos.
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos implementó nuevas restricciones de visa dirigidas a los ciudadanos de Centroamérica. Esta radical medida, según las autoridades de Washington y la prensa internacional, tiene como finalidad sancionar a aquellos que, aparentemente, han actuado en representación del Partido Comunista Chino (PCCh) y han intentado debilitar el Estado de derecho en la región.
Cabe precisar que este anuncio fue confirmado por el secretario de Estado de la nación americana, Marco Rubio, quien detalló los motivos detrás de esta impactante medida. AQUÍ todo lo que se sabe al respecto.
PUEDES VER: Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días
Confirman restricción de visas para estos ciudadanos y no podrán ingresar más a EE. UU.
'As' y 'El Español' y otros medios revelaron que el portavoz del gobierno estadounidense, Rubio, aseguró que las personas afectadas con esta nueva restricción, junto a sus familiares directos, no podrán acceder al territorio de Estados Unidos. Esta sorpresiva política tiene como finalidad restringir definitivamente la emisión de visas a aquellos que:Confirman la restricción de visas para un grupo de ciudadanos y que ahora no podrán ingresar a EE. UU.
- Autoricen o dirijan acciones en beneficio del Partido Comunista Chino (PCCh).
- Financien o respalden de manera considerable aquellas actividades.
- Tengan acciones que, según la evaluación de Washington, puedan socavar el estado de derecho en Centroamérica.
Es importante saber que la tensión entre el país de Donald Trump y China ha aumentado en estos últimos años, abarcando temas como comercio, ciberseguridad, propiedad intelectual, espionaje, así como la cuestionada situación en Hong Kong y Taiwán.
¿Embajada de China se pronunció al respecto?
Por otro lado, no se conoció ninguna respuesta ante este anuncio por parte de la Embajada de China en Washington. No obstante, por su lado, el senador Marco Rubio afirmó que esta acción tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad democrática en la región.
Además, también se busca enviar un mensaje contundente a aquellos que colaboran con intereses extranjeros que amenazan el orden institucional en Centroamérica.
- 1
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta sería la nueva función del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
- 2
Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días
- 3
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00