- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Malas noticias para Donald Trump: reunión entre secretario de Estado y presidenta de México no llegó a un buen acuerdo
La reciente reunión entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluyó sin avances significativos.
La esperada reunión entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no logró los resultados esperados. Aunque dialogaron sobre la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional, no se firmó ningún acuerdo formal. La falta de un memorando de entendimiento deja en suspenso avances clave en materia de seguridad bilateral.
PUEDES VER: Ladrón se hace pasar por uno de los invitados en esta boda en California y realiza bochornosa escena
Reunión entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio
Con la finalidad de desmantelar el crimen transnacional, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reunió con la presidenta del gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, para discutir sobre temas de cooperación entre ambos países. Sin embargo, no se logró firmar un memorando de entendimiento.
"Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo.", señaló Sheinbaum a través de su cuenta de X.
Además, en un anuncio contra las drogas, Rubio dijo que lo que los detendrá será cuando sean bombardeados y cuando te desahagas de ellos, dentro del contexto de la lucha de EE. UU. contra el narcotráfico.
Eje de la reunión entre ambos representantes
Asimismo, también precisó que dicho encuentro cordial se basa en 4 ejes, los cuales son:
- reciprocidad
- respeto a la soberanía e integridad territorial
- responsabilidad compartida y diferenciada
- confianza mutua.
A su vez, Marco Rubio indicó a través de su cuenta de X que gracias a esta reunión con Sheinbaum, Estados Unidos y México han reforzado la seguridad fronteriza y tomado medidas para desmantelar los cárteles. Asimismo, se ha avanzado en el intercambio de recursos hídricos y se han promovido nuevas oportunidades económicas.
- 1
Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días
- 2
Tragedia en Houston: reportan arresto de hombre que acabó con la vida de un niño que le hizo una broma inocente en puerta de su casa
- 3
Mucha atención con el dólar: prohíben todas las operaciones y el uso de estos billetes en 11 países por impactante razón
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00