Malas noticias para Donald Trump: reunión entre secretario de Estado y presidenta de México no llegó a un buen acuerdo

La esperada reunión entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no logró los resultados esperados. Aunque dialogaron sobre la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional, no se firmó ningún acuerdo formal. La falta de un memorando de entendimiento deja en suspenso avances clave en materia de seguridad bilateral.

Reunión entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio

Con la finalidad de desmantelar el crimen transnacional, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reunió con la presidenta del gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, para discutir sobre temas de cooperación entre ambos países. Sin embargo, no se logró firmar un memorando de entendimiento.

"Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo.", señaló Sheinbaum a través de su cuenta de X.

Además, en un anuncio contra las drogas, Rubio dijo que lo que los detendrá será cuando sean bombardeados y cuando te desahagas de ellos, dentro del contexto de la lucha de EE. UU. contra el narcotráfico.

Eje de la reunión entre ambos representantes

Asimismo, también precisó que dicho encuentro cordial se basa en 4 ejes, los cuales son:

reciprocidad

respeto a la soberanía e integridad territorial

responsabilidad compartida y diferenciada

confianza mutua.

A su vez, Marco Rubio indicó a través de su cuenta de X que gracias a esta reunión con Sheinbaum, Estados Unidos y México han reforzado la seguridad fronteriza y tomado medidas para desmantelar los cárteles. Asimismo, se ha avanzado en el intercambio de recursos hídricos y se han promovido nuevas oportunidades económicas.