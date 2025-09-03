¿Una visa de estudiante puede darte un permiso de trabajo en EE. UU.? | Descúbrelo aquí

Los estudiantes internacionales en Estados Unidos con visa F-1 tienen algunas opciones para trabajar mientras estudian. Sin embargo, deben cumplir con ciertas condiciones y restricciones.

Existen programas como el CPT (Entrenamiento Práctico Curricular) y el OPT (Entrenamiento Práctico Opcional) que permiten a los estudiantes trabajar legalmente en el país. Aquí te explicamos cómo acceder a ellos.

¿Una visa de estudiante puede darte un permiso de trabajo en EE. UU.?

Una visa de estudiante F-1 en EE. UU. puede permitir trabajar, pero con restricciones. Los estudiantes pueden laborar hasta 20 horas semanales en el campus durante el semestre y a tiempo completo en vacaciones. También hay opciones de trabajo fuera del campus, pero requieren autorización adicional.

El Optional Practical Training (OPT) es un permiso que permite trabajar en EE. UU. en el área de estudio del estudiante, por hasta 12 meses. Los estudiantes en campos STEM pueden obtener una extensión de 24 meses, pero deben solicitar el OPT antes de terminar su programa académico.

Por otro lado, el Curricular Practical Training (CPT) es otro permiso que autoriza a los estudiantes F-1 a trabajar mientras cursan estudios, siempre que el empleo sea parte de su programa académico. Esta autorización la otorga la escuela, y el trabajo tiene limitaciones de tiempo y tipo.

Tipos de visas de estudiante en EE. UU.

De acuerdo con USCIS, existen tres tipos principales de visas de estudiante: la F-1 para estudios académicos, la M-1 para programas no académicos o vocacionales, y la J-1 para intercambios culturales y programas de trabajo-estudio.