Se confirmó esta mala noticia: Secretaria de Seguridad Nacional anuncia fin del TPS para más de 200, 000 inmigrantes venezolanos

La Secretaria de Seguridad Nacional ha anunciado oficialmente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 200,000 inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos. Esta medida pone en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen de esta protección para vivir y trabajar legalmente en el país.

El gobierno de EE.UU. justificó la decisión, argumentando cambios en las condiciones en Venezuela, pero la noticia ha sido recibida con gran preocupación por parte de la comunidad inmigrante. La medida obligará a muchos a enfrentar la posibilidad de la deportación o la pérdida de su estatus legal en el país.

Kristi Noem anuncia fin del TPS para más de 200, 000 inmigrantes venezolanos

En una noticia de último momento, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dio a conocer que se cancelará el Estatus de Protección Temporal (TPS) del año 2021, el cual benefició a más de 268, 000 venezolanos.

Asimismo, como se sabe, esta protección temporal emitida hace 4 años vence el 10 de septiembre. Sin embargo, esta decisión entrará en vigencia 60 días después de la publicación de este aviso en el registro federal.

¿Cuáles eran los beneficios del TPS para los inmigrantes venezolanos?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) proporcionó a los inmigrantes venezolanos una salvaguarda legal contra la deportación, dándoles la oportunidad de residir y trabajar en Estados Unidos sin el riesgo de ser enviados de vuelta a su país.

Esta acción fue tomada en respuesta a la severa crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, ofreciendo un respiro a quienes escapaban de tales circunstancias.