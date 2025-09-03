- Hoy:
Alerta inmigrantes: Se reportó el intento del gobierno de Trump de deportar a menores de edad no acompañados
El gobierno de Trump intentó deportar a menores no acompañados, generando alarma en la comunidad inmigrante, que teme por la seguridad de miles de jóvenes.
El gobierno de Trump está intentando deportar a menores de edad no acompañados, lo que ha generado una fuerte preocupación en las comunidades inmigrantes. Activistas y abogados defienden los derechos de estos niños, argumentando que la medida pone en riesgo su seguridad y bienestar.
Se reportó el intento del gobierno de Trump de deportar a menores de edad no acompañados
El último fin de semana, se reportó el intento de la Casa Blanca de deportar a un grupo de menores no acompañados a Guatemala. Sin embargo, una jueza federal del distrito Sparkle Sooknanan bloqueó temporalmente dicha medida que generó mucha polémica, en la que los abogados promigrantes y organizaciones defensoras señalaron que dichos niños subidos en los aviones para regresar a Guatemala estarían en riesgo al viajar solos.
Por lo que ahora, se encuentran bajo custodia del gobierno de Donald Trump. Asimismo, la administración señaló que estos procesos legales ni se tratarían de deportación, sino de reunificaciones familiares o repatriaciones para que los menores de edad se reencuentren con sus familias.
Organizaciones defensoras de inmigrantes
Sin embargo, grupos defensores de los derechos humanos cuestionaron estas afirmaciones, señalando que no todos los casos cumplían los criterios para la reunificación. Asimismo, los abogados de los menores argumentaron que la acción violaba las leyes federales que protegen a los niños, ya que varios aún enfrentaban procesos legales pendientes y temían ser deportados.
En la audiencia, la jueza solicitó confirmación de que los vuelos no habían salido, a lo que Ensign respondió que, aunque uno de los aviones pudo haber despegado, regresó antes de continuar su ruta.
