La mejor noticia para inmigrantes en EE. UU.: si cumples con estos 3 requisitos principales, puedes solicitar la Green Card a USCIS

La obtención de la Green Card es un sueño para muchos inmigrantes en EE. UU., pero ahora el proceso podría ser más accesible para quienes cumplan con ciertos requisitos. Si eres uno de ellos, esta es tu oportunidad para regularizar tu estatus y avanzar hacia la ciudadanía.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha establecido tres requisitos clave para que los inmigrantes puedan solicitar la Green Card. Si los cumples, puedes dar el siguiente paso en tu camino hacia la residencia permanente.

PUEDES VER: Estos son los países que quedaron fuera de la Lotería de Visas 2026 en Estados Unidos

Si cumples con estos 3 requisitos principales, puedes solicitar la Green Card a USCIS

Para poder solicitar la Green Card (residencia permanente) en EE. UU. a través de USCIS, se deben cumplir tres requisitos principales:

Cumplir con una categoría de elegibilidad: El solicitante debe estar dentro de una de las categorías aprobadas por USCIS, como ser familiar directo de un ciudadano estadounidense o residente permanente, tener una oferta de trabajo en EE. UU., o haber recibido el estatus de refugiado o asilado.

El solicitante debe estar dentro de una de las categorías aprobadas por USCIS, como ser familiar directo de un ciudadano estadounidense o residente permanente, tener una oferta de trabajo en EE. UU., o haber recibido el estatus de refugiado o asilado. Estar en EE. UU.: En la mayoría de los casos, el solicitante debe estar presente en territorio estadounidense para poder hacer la solicitud. No obstante, hay excepciones para quienes tramiten la Green Card desde fuera del país a través de un proceso consular.

En la mayoría de los casos, el solicitante debe estar presente en territorio estadounidense para poder hacer la solicitud. No obstante, hay excepciones para quienes tramiten la Green Card desde fuera del país a través de un proceso consular. Examen médico y antecedentes penales: Es necesario que el solicitante se someta a un examen médico realizado por un profesional autorizado por USCIS. También debe proporcionar información sobre sus antecedentes penales y demostrar que no tiene problemas de inadmisibilidad o violaciones migratorias previas.

¿Cuándo se puede renovar la Green Card?

La tarjeta de residente permanente, también conocida como Green Card, se renueva cada diez años. USCIS sugiere comenzar con la renovación alrededor de seis meses antes de que la tarjeta expire. Este trámite se realiza mediante el formulario I-90, que se puede presentar tanto en línea como en papel.

Es relevante destacar que, si se trata de una Green Card otorgada bajo condiciones específicas, como en el caso de un residente condicional, el proceso de renovación cambia. En estas situaciones, se debe solicitar la eliminación de las condiciones antes de que la tarjeta venza, usando los formularios I-751 para cónyuges o I-829 para inversionistas.