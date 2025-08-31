Estos son los requisitos más comunes para sacar una licencia de conducir en Estados Unidos

Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos implica cumplir con ciertos requisitos básicos que varían ligeramente entre estados. Sin embargo, hay normas comunes que todos deben seguir, como tener la edad mínima y presentar pruebas que demuestren tus habilidades al volante.

En muchos estados, los solicitantes deben pasar una prueba de visión, un examen teórico sobre señales y reglas de tránsito, y una prueba práctica de conducción. Cumplir con estos requisitos te permitirá obtener tu licencia y conducir legalmente por las carreteras del país.

Requisitos más comunes para solicitar una licencia de conducir en EE. UU.

Para conseguir una licencia de conducir en Estados Unidos, normalmente se debe tener al menos 16 o 18 años, dependiendo del estado. En ciertos lugares, los menores deben completar un programa de conducción provisional antes de obtener su licencia definitiva. Además, los solicitantes deben presentar comprobantes de residencia en el estado en el que tramitarán la licencia.

En la mayoría de los estados, es necesario pasar un examen de visión para verificar que el solicitante tenga la capacidad visual adecuada para conducir. También se exige aprobar un examen teórico que evalúa el conocimiento sobre señales de tránsito, normas de seguridad y leyes de tráfico locales. Algunos estados permiten realizar este examen de manera online.

El examen práctico es otro requisito fundamental, en el cual el conductor debe demostrar su habilidad para manejar un vehículo de forma segura. Asimismo, es común que se soliciten documentos como el número de seguro social, identificación personal y el pago de una tarifa para completar el proceso. Estos pasos garantizan que los conductores sean aptos y responsables.

¿En qué consiste el examen de visión para la licencia de conducir?

El examen de visión para obtener la licencia de conducir verifica la capacidad visual del solicitante para garantizar que pueda distinguir claramente las señales de tráfico y otros vehículos en la vía. Normalmente, se evalúa la agudeza visual tanto a corta como a larga distancia.