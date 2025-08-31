Labor Day 2025 en EE. UU.: ¿cuánto se paga por trabajar en este feriado federal?

El Labor Day 2025 será el lunes 1 de septiembre, un feriado federal en EE. UU. en el que millones de trabajadores disfrutan de un día libre. Sin embargo, aquellos que trabajen en esta fecha deben conocer cómo se les compensará.

El pago por trabajar en Labor Day depende de las leyes laborales del país y las políticas de cada empresa. En general, muchos empleadores ofrecen tiempo extra o una tarifa superior por laborar durante este feriado.

¿Cuánto se paga por trabajar en Labor Day?

En EE. UU., la legislación federal no requiere que los empleadores ofrezcan un pago extra por laborar en días feriados como el Día del Trabajo. Sin embargo, muchas empresas privadas brindan una compensación adicional, que puede incluir un salario doble o un pago superior por hora, dependiendo de sus políticas.

En cuanto al pago extra por trabajar el Labor Day, este se considera generalmente una bonificación, aunque no está exigido por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) a nivel nacional. Por lo tanto, la compensación puede variar de acuerdo con el acuerdo entre el trabajador y su empleador o lo que estipule su contrato.

Costumbres habituales por Labor Day

Por otro lado, aunque no es un requisito legal, es común que muchas compañías decidan ofrecer un pago adicional a sus empleados por trabajar en Labor Day, reconociendo el esfuerzo en un feriado clave. Además, muchas veces se otorgan días libres como compensación por haber trabajado en esta fecha.