- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Labor Day 2025 en EE. UU.: ¿cuánto se paga por trabajar en este feriado federal?
El Día del Trabajo en EE. UU. es un feriado federal. Descubre cuánto te pagan si trabajas ese día y las leyes que rigen el pago extra en esta fecha.
El Labor Day 2025 será el lunes 1 de septiembre, un feriado federal en EE. UU. en el que millones de trabajadores disfrutan de un día libre. Sin embargo, aquellos que trabajen en esta fecha deben conocer cómo se les compensará.
El pago por trabajar en Labor Day depende de las leyes laborales del país y las políticas de cada empresa. En general, muchos empleadores ofrecen tiempo extra o una tarifa superior por laborar durante este feriado.
¿Cuánto se paga por trabajar en Labor Day?
En EE. UU., la legislación federal no requiere que los empleadores ofrezcan un pago extra por laborar en días feriados como el Día del Trabajo. Sin embargo, muchas empresas privadas brindan una compensación adicional, que puede incluir un salario doble o un pago superior por hora, dependiendo de sus políticas.
En cuanto al pago extra por trabajar el Labor Day, este se considera generalmente una bonificación, aunque no está exigido por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) a nivel nacional. Por lo tanto, la compensación puede variar de acuerdo con el acuerdo entre el trabajador y su empleador o lo que estipule su contrato.
Costumbres habituales por Labor Day
Por otro lado, aunque no es un requisito legal, es común que muchas compañías decidan ofrecer un pago adicional a sus empleados por trabajar en Labor Day, reconociendo el esfuerzo en un feriado clave. Además, muchas veces se otorgan días libres como compensación por haber trabajado en esta fecha.
- 1
Malas noticias, inmigrantes: zar de la frontera de EE. UU. anunció más operativos luego del Labor Day en estos importantes estados
- 2
Es oficial: gobierno de Donald Trump anunció más presencia de ICE en la tercera ciudad más grande de EE. UU.
- 3
Ojo, estudiantes inmigrantes: Donald Trump plantea cambiar el tiempo de permanencia en Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00