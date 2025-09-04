Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite salir temporalmente de EE. UU. a quienes tengan green card

Buenas noticias para los residentes permanentes en Estados Unidos: se ha confirmado la validez del permiso de reingreso. Este documento oficial les permite salir del país por un tiempo determinado sin perder su green card. Es una herramienta clave para quienes necesitan viajar por motivos personales o laborales.

¿Cuál es este importante documento que te permite salir de EE. UU., sin perder la Green Card?

Se trata del permiso de reingreso o Formulario I-131, el cual se solicita ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y tiene una vigencia de hasta dos años. Es ideal para quienes deben estar fuera del país por periodos prolongados sin afectar su residencia. Es así que esta medida representa un alivio importante para miles de inmigrantes con compromisos internacionales.

En ese sentido, el sitio web oficial de USCIS, señala que por lo general se debe solicitar y obtener un documento de viaje antes de salir de Estados Unidos. Asimismo, se debe considerar los tiempos de procesamiento de USCIS. "Viajar fuera de Estados Unidos puede tener graves consecuencias relacionadas con la inmigración", se precisa.

¿Cuáles son las categorías para solicitar la Green Card?

De acuerdo con el sitio web oficial de USCIS, existen muchas categorías a las cuales puedes aplicar para recibir la Green Card y convertirte en un residente permanente legal. Algunas son: