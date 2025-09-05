¿Nueva crisis en el país de Trump? Recientemente, la economía de Estados Unidos ha llamado la atención de muchos y aumento la preocupación de otros, debido a un último informe en el que se reveló la creación de menos puestos de trabajo en agosto y la tasa de desempleo en 4,3%. ¿Habrá recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal? AQUÍ todo lo que se sabe.

Menos puestos de trabajo en EE. UU. y desempleo en agosto complica situación

Medios internacionales y el Departamento de Trabajo informaron que el país americano creó un total de 22.000 nuevos empleos el mes pasado, a diferencia de los 79.000 que se llevaron a cabo en julio. Por su parte, los analistas especialistas tenían en mente la creación de 75.000 empleos, y así lo hicieron saber en el consenso de MarketWatch.

Confirman menos puestos de trabajo en Estados Unidos.

Asimismo, se corroboró que la tasa de desempleo subió 4,3%, a comparación del 4,2% de julio y el 4,1% de junio. Con ello, se vivió el nivel más alto desde el último trimestre de 2021. Complicada situación para las personas que están en búsqueda de trabajo en EE. UU.

Vale resaltar que estas actualizaciones podrían dar un giro total y ayudar a tomar una radical decisión a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central), la cual tendrá que bajar sus tasas de interés para brindar un respaldo a la economía en una siguiente reunión, la cual se daría el próximo 17 de septiembre.

¿Qué debes hacer si quieres estar más de 30 días en Estados Unidos?

Por otro lado, es importante saber que odos los extranjeros que deseen viajar más allá de la zona fronteriza o permanecer más de 30 días en Estados Unidos, tendrán que exigir una Formulario I-94 y también someterse a los procedimientos biométricos del programa US-VISIT en una revisión secundaria.

No obstante, los participantes en los programas SENTRI o FAST sí se encuentran exentos de este requisito hasta que necesiten renovar su Formulario I-94.