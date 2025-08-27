Feriado en Estados Unidos: ¿Walmart, Costco, Target, Trader Joe's abrirán sus puertas el 1 de septiembre?

Las fechas festivas en Estados Unidos conmemoran distintos eventos históricos o celebran logros de colectivos que conquistaron derechos y mejores accesos a trabajo, educación y salud. Por ello, el 1 de septiembre se celebra el Día del Trabajo, ocasión en la que algunos establecimientos confirmaron si abrirán sus puertas al público o permanecerán cerrados.

Compañías que atenderán en Nueva Jersey

El Labor Day es un feriado federal en el que muchos ciudadanos disfrutan en familia con diversas actividades. Se celebra el primer lunes de septiembre y en 2025 coincide con el día 1. Por ello, varias empresas en Nueva Jersey confirmaron si atenderán al público o permanecerán cerradas.

El Labor Day es un feriado federal y muchos establecimientos cerrarán sus puertas, aunque otras si abrirán de manera regular. Foto: Medina Country Veterans Service Office

Costco, una de las cadenas de supermercados más importantes de Estados Unidos, informó que no abrirá sus puertas este feriado. También anunció que permanecerá cerrado en Año Nuevo, Navidad, Acción de Gracias y el Día de los Caídos. En total, son siete los feriados que la compañía publica en su sitio web como fechas de cierre.

Walmart cuenta con 60 locales en los diferentes condados de Nueva Jersey. Según un medio local, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, con presencia en varios países, sí abrirá sus puertas este 1 de septiembre. Para conocer los horarios y locales disponibles, se recomienda ingresar al portal web de la compañía.

En el caso de Target, se confirmó que sí atenderá en sus diferentes establecimientos del estado, aunque el horario variará según la localidad y podrá consultarse en su portal oficial. Las 19 tiendas de Trader Joe’s operarán con normalidad. Otras cadenas como Acme, Lidl, Sam’s Club, entre otras, también abrirán en horario regular, aunque se recomienda revisar sus páginas web para conocer los detalles exactos.

Labor Day en Estados Unidos

Este onomástico norteamericano es una de las fechas más importantes, pues recuerda a los primeros sindicatos que propusieron instaurarlo como reconocimiento al aporte de los trabajadores en el desarrollo del país. Como toda celebración, habrá diversas actividades en Nueva Jersey y en todo Estados Unidos, por lo que se recomienda estar atento a los eventos programados.