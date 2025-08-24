- Hoy:
Familiares preocupados por este grupo de inmigrantes detenidos en un almacén de esta ciudad de EE. UU.
Familiares de inmigrantes detenidos en un almacén de Nueva Jersey están angustiados. Muchos temen por su destino, ya que fueron arrestados en un operativo sorpresa.
Un grupo de inmigrantes fue arrestado durante un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un almacén de Edison, Nueva Jersey. Los familiares de los detenidos expresan su preocupación por el destino de sus seres queridos, que no tienen antecedentes criminales. La comunidad local está en alerta ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con estos inmigrantes, muchos de ellos trabajadores.
Trabajadores detenidos en un almacén de esta ciudad de EE. UU.
La preocupación crece entre las comunidades migrantes de Nueva Jersey tras la detención de decenas de personas en un almacén de Edison. Durante un operativo sorpresa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los arrestos se centraron en individuos que, según testigos, no son criminales, sino trabajadores. Catalina, una hispana residente, expresó su angustia por su prometido, uno de los detenidos, al subrayar que estas personas solo buscan un mejor futuro para sus familias.
El operativo ha generado indignación, ya que muchos aseguran que las autoridades están tratando injustamente a gente que contribuye al país. "Ellos no son delincuentes", afirmó Catalina, quien teme que su prometido no sea liberado pronto. Este tipo de redadas no solo afectan a los detenidos, sino también a sus familias, que quedan en incertidumbre. Por otro lado, uno de los guardias afirmó que se están realizando entrevistas para reemplazar a los trabajadores que fueron detenidos.
Impacto de las redadas migratorias
El impacto de estas redadas no se limita a los arrestos, sino también a la sensación de miedo que genera en la comunidad. Las familias migrantes se sienten cada vez más vulnerables, temiendo que cualquier día pueda ser el turno de sus seres queridos. La falta de claridad sobre el futuro de los detenidos solo aumenta la preocupación de aquellos que dependen de estos trabajadores para sobrevivir.
