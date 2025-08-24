Alerta inmigrantes: Esto es lo que debes saber si tienes la Green Card y vives fuera de Estados Unidos

Si eres residente permanente en EE.UU. y has estado viviendo fuera del país por un tiempo, es crucial que conozcas las reglas para mantener tu Green Card. El tiempo que pases fuera de EE.UU. puede afectar tu estatus migratorio, por lo que debes estar al tanto de los requisitos para regresar sin problemas. Aquí te explicamos qué necesitas saber para evitar perder tu estatus de residente y asegurar tu reingreso a Estados Unidos.

Existen varias situaciones que pueden poner en riesgo tu Green Card si no las gestionas adecuadamente, como viajes prolongados o no renovar documentos esenciales. Para quienes planean residir fuera por más de un año, USCIS ofrece opciones como el permiso de reingreso. Infórmate sobre estos trámites y las consecuencias que pueden surgir si no sigues los procedimientos correctamente.

Esto es lo que debes saber si tienes la Green Card y vives fuera de EE. UU.

Si eres residente permanente en EE. UU. y vives fuera del país, es esencial que comprendas cómo preservar tu estatus migratorio. Estar fuera durante periodos largos puede poner en riesgo tu derecho a regresar a EE. UU. y afectar tu Green Card. Por eso, es fundamental conocer las normativas y tomar las precauciones necesarias antes de realizar viajes prolongados.

Para mantener tu Green Card, es importante no exceder el tiempo permitido fuera de EE. UU. Si planeas residir fuera más de un año, es recomendable solicitar un permiso de reingreso, que facilitará tu retorno sin complicaciones.

¿Qué es la Green Card?

La Green Card, también llamada tarjeta de residencia permanente, es un permiso que autoriza a los extranjeros a residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos de forma indefinida. Este estatus les concede derechos y beneficios similares a los de los ciudadanos estadounidenses, aunque no otorga la ciudadanía.

Conseguirla es un paso clave para quienes buscan vivir permanentemente en el país, con la opción de solicitar la naturalización tras varios años.