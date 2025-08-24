- Hoy:
Mucho ojo inmigrante: estas son las 3 ventajas de tener una cuenta de USCIS en línea
Crear una cuenta en línea con USCIS te ahorra tiempo, te da acceso a actualizaciones y facilita tus trámites migratorios desde cualquier lugar.
Si estás en medio de un proceso migratorio en EE.UU., tener una cuenta en línea con USCIS puede marcar la diferencia. Este portal digital ofrece herramientas clave para seguir tus casos en tiempo real. Además, es gratuito, seguro y cada vez más necesario en trámites con inmigración.
Muchos inmigrantes aún no saben todo lo que pueden hacer con esta cuenta digital. Desde recibir notificaciones hasta subir documentos, todo es más ágil. Aquí te contamos tres ventajas clave que podrían hacerte la vida más fácil.
PUEDES VER: Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente
3 ventajas de tener una cuenta de USCIS en línea
Estas son las 3 ventajas principales de tener una cuenta de USCIS en línea:
Consulta inmediata del estado de tus trámites
Accede en cualquier momento a la información más reciente sobre tus solicitudes migratorias. No necesitas llamar ni esperar correspondencia: los cambios se muestran de inmediato en tu cuenta.
Alertas y actualizaciones directas
Recibirás notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto cada vez que haya novedades en tu caso, como actualizaciones, citas, solicitudes de documentos o decisiones importantes.
Gestión de documentos de manera digital
Tienes la posibilidad de enviar formularios, subir documentos y responder a solicitudes sin salir de casa, todo desde tu computadora o dispositivo móvil.
