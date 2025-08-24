0
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de hoy
Universitario vs Alianza Lima ONLINE por GOLPERÚ

Licencia de Conducir en la ciudad de Los Ángeles: ¿cómo solicitarla si ya soy un inmigrante legal?

Si eres un inmigrante legal en Los Ángeles, obtener tu licencia de conducir es posible. Conoce los pasos y requisitos para solicitarla de manera efectiva.

Andrea Benavente
Conoce cómo solicitar la licencia de conducir en Los Ángeles.
Conoce cómo solicitar la licencia de conducir en Los Ángeles.
Obtener la licencia de conducir en Los Ángeles siendo un inmigrante legal es un proceso claro, pero requiere cumplir con ciertos requisitos específicos. Si ya eres residente legal, puedes acceder a esta oportunidad para conducir de forma segura y legal en la ciudad.

El proceso implica presentar documentos como tu prueba de identidad, domicilio y estatus migratorio. Además, es importante pasar un examen teórico y práctico para asegurar que cumples con las normativas de tránsito de California.

Verifica si te corresponde recibir los beneficios del Seguro Social.

PUEDES VER: Atención inmigrantes en EE. UU.: verifica tu derecho a los beneficios del Seguro Social a través de esta plataforma

¿Cómo solicitar la licencia de conducir en Los Ángeles, si ya soy un inmigrante legal?

Para obtener tu licencia de conducir en Los Ángeles siendo un inmigrante legal, lo primero que debes hacer es reunir la documentación necesaria. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California solicita comprobantes de identidad, residencia en el estado y estatus migratorio legal, como tu pasaporte, tarjeta de residencia o visa vigente.

Una vez que tengas todos los documentos, podrás completar tu solicitud en línea o de manera presencial en cualquier oficina del DMV. Además, deberás pagar la tarifa correspondiente por el trámite de la licencia. Es importante recordar que debes ser residente de California y tener al menos 18 años para poder solicitarla.

Licencia de conducir y exámenes obligatorios

El siguiente paso consiste en aprobar los exámenes obligatorios: primero, una prueba escrita sobre las normas de tráfico y luego un examen práctico de conducción. Al superar ambos, obtendrás una licencia provisional, la cual podrás cambiar por una definitiva después de cumplir con un período sin infracciones.

Fútbol Peruano