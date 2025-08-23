El gobierno de Donald Trump no otorgará los permisos de trabajo a este grupo de trabajadores inmigrantes

El gobierno de Trump implementará nuevas restricciones migratorias enfocadas en el retiro de permisos de trabajo para ciertos trabajadores inmigrantes. Esta decisión responde, según indican, a la necesidad de proteger empleos para ciudadanos estadounidenses. La medida ya ha generado reacciones entre defensores de derechos migratorios.

Aunque no se ha especificado cuántas personas se verán afectadas, el anuncio sugiere un endurecimiento de las políticas laborales para extranjeros. El gobierno justifica la acción como parte de su compromiso con la seguridad nacional y la recuperación económica. Se espera que más detalles sean revelados en los próximos días.

Donald Trump no otorgará los permisos de trabajo a estos inmigrantes

Estados Unidos suspenderá la entrega de permisos de trabajo a camioneros extranjeros que operan vehículos comerciales en sus carreteras. Según autoridades, la medida busca proteger la seguridad vial y los empleos locales. Mientras tanto, se revisan los controles y requisitos, incluyendo el dominio del idioma. Solo podrán conducir quienes cumplan con los nuevos estándares establecidos.

¿Cómo solicitar un permiso de trabajo?

Si deseas obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos, necesitas completar y enviar el Formulario I-765 a USCIS. Este documento permite solicitar la tarjeta de Autorización de Empleo (EAD), siempre y cuando tu situación migratoria te haga elegible para ello.

Deberás adjuntar ciertos documentos, como tu identificación y evidencia de tu estatus migratorio. El proceso se puede realizar por internet o mediante correo postal, y generalmente requiere el pago de una tarifa, a menos que califiques para una exención. Si tu solicitud es aprobada, la tarjeta EAD será enviada a tu domicilio.