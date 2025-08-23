- Hoy:
Estos son algunos lugares en donde más los agentes del ICE realizan sus redadas migratorias en EE. UU.
Agentes del ICE realizan redadas migratorias con más frecuencia en ciertos lugares de EE. UU. Conocerlos puede ayudarte a estar más alerta.
Las operaciones del ICE suelen concentrarse en áreas con alta presencia de inmigrantes, especialmente en grandes ciudades y centros de trabajo. Lugares como fábricas, estaciones de autobuses y cortes locales son puntos habituales de vigilancia. Estas acciones generan preocupación en muchas comunidades inmigrantes.
Además, el ICE también colabora con autoridades locales en ciertas jurisdicciones, lo que aumenta la posibilidad de redadas en esas zonas. Estar informado sobre dónde ocurren con más frecuencia puede marcar la diferencia en la seguridad y respuesta de los inmigrantes. Aquí te mostramos algunos de los lugares más comunes.
Estos son algunos lugares en donde más el ICE realiza sus redadas
Las redadas del ICE suelen concentrarse en grandes ciudades con alta presencia de inmigrantes, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami. Estos lugares son prioritarios por su densidad poblacional y porque concentran muchas comunidades inmigrantes. Las operaciones a menudo buscan personas con órdenes de deportación o antecedentes penales.
También son comunes en zonas de trabajo como fábricas, granjas y obras de construcción, donde hay alta demanda de mano de obra migrante. En estos lugares, los agentes pueden presentarse sin previo aviso, especialmente si tienen información de que hay personas sin estatus legal. Incluso se han reportado intervenciones en estacionamientos o cerca de tiendas grandes.
Además, hay estados donde las redadas ocurren con más frecuencia, como Texas, Florida y California. Aunque algunos de estos estados tienen políticas que intentan proteger a los inmigrantes, el ICE sigue operando activamente. Por eso, es importante que las personas conozcan sus derechos y estén informadas.
