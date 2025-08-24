Peligro para inmigrantes indocumentados: Donald Trump amenaza a ciudad santuario con una intervención federal bajo esta excusa

Donald Trump señaló en múltiples ocasiones que las grandes ciudades dirigidas por demócratas, con alcaldes afroamericanos y mayorías de población de minorías, son peligrosas y descuidadas. Y eso a pesar de que los datos oficiales indican que la delincuencia en estas ciudades ha disminuido.

En relación con aquellas declaraciones, recientemente, el presidente calificó a Chicago como un "desastre" y aseguró que sus residentes "nos piden a gritos que vayamos". Esto, a pesar de la significativa reducción de los delitos violentos en la ciudad.

Donald Trump amenaza a ciudad santuario con una intervención federal bajo esta excusa

El viernes 22 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump afirmó que Chicago y Nueva York, con alcaldes demócratas, podrían ser las próximas ciudades en enfrentar una intervención federal, supuestamente para combatir la delincuencia, la falta de vivienda y la inmigración ilegal.

Trump señaló que Chicago podría recibir un despliegue similar al de Washington D. C., donde ya ha enviado 2.000 soldados de la Guardia Nacional a las calles.

"Creo que Chicago será la siguiente", dijo el presidente Donald Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y de inmediato añadió: "Y luego ayudaremos a Nueva York".

Ante esta situación, en una publicación en X titulada "Cosas por las que la gente está suplicando", el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, pidió alimentos más accesibles, mantener los fondos de Medicaid y la ayuda para familias de bajos ingresos, y la divulgación de los archivos federales sobre Jeffrey Epstein, antiguo amigo de Trump. Pritzker añadió que lo que la gente no está pidiendo es "una toma de poder autoritaria de las principales ciudades".

Autoridades demócratas rechazan propuesta de Trump sobre Chicago

Las autoridades demócratas de Illinois rechazaron la sugerencia de Trump de desplegar fuerzas federales en Chicago para combatir la delincuencia. El alcalde Brandon Johnson señaló que su oficina no ha recibido ninguna comunicación formal sobre un posible despliegue y advirtió sobre los riesgos de un envío ilegal de la Guardia Nacional.

Calificó la propuesta de "descoordinada, injustificada y poco sensata" y destacó que podría aumentar las tensiones entre residentes y fuerzas de seguridad. Además, no está claro cómo Donald Trump aplicaría en Chicago un enfoque similar al usado en Washington D. C., donde el gobierno federal tiene más autoridad.