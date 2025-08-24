Sé ciudadano sin nacer en EE. UU. en 2025: USCIS confirma los inmigrantes que obtendrán la ciudadanía por esta vía

Para millones de inmigrantes en Estados Unidos, convertirse en ciudadano es uno de los mayores sueños, ya que este estatus garantiza derechos completos y un verdadero sentido de pertenencia. Tradicionalmente, alcanzar la ciudadanía americana estaba reservado para quienes nacían en el país o para quienes completaban extensos procesos de naturalización.

Sin embargo, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) permite que ciertos inmigrantes accedan a la ciudadanía sin haber nacido en Estados Unidos ni atravesar los procedimientos tradicionales.

Según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), los inmigrantes que deseen solicitar la ciudadanía americana a través de esta vía deben cumplir con requisitos específicos dentro de Estados Unidos:

Niños nacidos en el extranjero que hayan sido adoptados legalmente por ciudadanos estadounidenses.

Menores de 18 años con residencia permanente legal, cuyo padre o madre sea ciudadano estadounidense y que vivan bajo su custodia física y legal.

Menores nacidos fuera de Estados Unidos, pero con al menos un padre estadounidense.

Las 100 preguntas del examen de ciudadanía americana en español

La lista completa de las 100 preguntas y respuestas del examen de naturalización para obtener la ciudadanía americana está disponible en el sitio oficial del USCIS. Los solicitantes deben estudiar y responder correctamente un número específico de estas preguntas para aprobar el examen.

¿Cuánto cuesta obtener la ciudadanía en EE. UU. en 2025?

A partir del 1 de abril de 2024, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizaron las tarifas para solicitar la ciudadanía por naturalización.

Presentación en línea: US$710

Presentación en papel: US$760

Ahora, el pago por servicios biométricos (huellas dactilares) de US$85 ya está incluido en estas tarifas, por lo que no se requiere un pago adicional.