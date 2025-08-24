- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Sé ciudadano sin nacer en EE. UU. en 2025: USCIS confirma los inmigrantes que obtendrán la ciudadanía por esta vía
Gracias a estas poco conocidas medidas del USCIS, los inmigrantes en Estados Unidos cuentan con más posibilidades de acceder a la ciudadanía estadounidense.
Para millones de inmigrantes en Estados Unidos, convertirse en ciudadano es uno de los mayores sueños, ya que este estatus garantiza derechos completos y un verdadero sentido de pertenencia. Tradicionalmente, alcanzar la ciudadanía americana estaba reservado para quienes nacían en el país o para quienes completaban extensos procesos de naturalización.
Sin embargo, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) permite que ciertos inmigrantes accedan a la ciudadanía sin haber nacido en Estados Unidos ni atravesar los procedimientos tradicionales.USCIS otorgará ciudadanía a inmigrantes extranjeros.
PUEDES VER: Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente
USCIS confirma qué inmigrantes pueden ser ciudadanos de EE. UU. sin nacer en el país en 2025
Según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), los inmigrantes que deseen solicitar la ciudadanía americana a través de esta vía deben cumplir con requisitos específicos dentro de Estados Unidos:
- Niños nacidos en el extranjero que hayan sido adoptados legalmente por ciudadanos estadounidenses.
- Menores de 18 años con residencia permanente legal, cuyo padre o madre sea ciudadano estadounidense y que vivan bajo su custodia física y legal.
- Menores nacidos fuera de Estados Unidos, pero con al menos un padre estadounidense.
Las 100 preguntas del examen de ciudadanía americana en español
La lista completa de las 100 preguntas y respuestas del examen de naturalización para obtener la ciudadanía americana está disponible en el sitio oficial del USCIS. Los solicitantes deben estudiar y responder correctamente un número específico de estas preguntas para aprobar el examen.
¿Cuánto cuesta obtener la ciudadanía en EE. UU. en 2025?
A partir del 1 de abril de 2024, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizaron las tarifas para solicitar la ciudadanía por naturalización.
- Presentación en línea: US$710
- Presentación en papel: US$760
Ahora, el pago por servicios biométricos (huellas dactilares) de US$85 ya está incluido en estas tarifas, por lo que no se requiere un pago adicional.
- 1
Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente
- 2
Peligro para inmigrantes indocumentados: Donald Trump amenaza a ciudad santuario con una intervención federal bajo esta excusa
- 3
Donald Trump busca poner en jaque a Venezuela: EE. UU. acelera movimientos para forzar la caída de Nicolás Maduro
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90