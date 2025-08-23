0
Atención, inmigrantes: este formulario te permite postular a la ciudadanía en EE. UU. y así debes responder a las preguntas

Todos los extranjeros que deseen aplicar para la ciudadanía americana deberán tomar en cuenta este formulario. ¿Cuál es?

Melanni Miranda
Este formulario te permite postular a la ciudadanía en EE. UU. y así debes responder a las preguntas.
Este formulario te permite postular a la ciudadanía en EE. UU. y así debes responder a las preguntas. | Composición Libero/ Melanni Miranda.
Atención. Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó un formulario especial dirigido a los inmigrantes interesados en solicitar la ciudadanía estadounidense.

Es importante saber que esta llamativa herramienta brinda a los usuarios un resultado preliminar que revela si cumplen o no con los requisitos para la naturalización en la nación de Trump. Este esencial documento está disponible en el sitio web oficial de USCIS, facilitando así el proceso para quienes buscan convertirse pronto en ciudadanos y seguir con su sueño americano.



Medios internacionales y la web de USCIS informaron que el formulario "Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización" tiene un total de 6 preguntas, compartiendo datos personales y de migración.



La herramienta es de buen manejo para los usuarios, pues ofrece respuestas de "si" y "no". A continuación, las preguntas que debes tomar en cuenta para que puedas responder sin inconvenientes.

  • ¿Es usted nacional de EE. UU.?
  • ¿Alguno o ambos de sus padres eran ciudadanos estadounidenses cuando usted nació?
  • ¿Qué edad tiene?
  • ¿Es usted un residente permanente legal?
  • ¿Es usted miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos? (Las fuerzas armadas de EE.UU. incluyen el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, partes de la Guardia Nacional y la Reserva y, por último, la Guardia Costera)
  • ¿Está casado con un ciudadano estadounidense? (Puede seleccionar "no" si está divorciado o separado de forma legal o si su matrimonio fue anulado o su cónyuge perdió la vida).

Tres requisitos básicos para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

    1. Tener al menos 18 años a la hora de presentar la solicitud.
    2. Contar con conocimiento básico de inglés.
    3. Aprobar el examen de educación cívica relacionada con la historia y gobierno del país americano.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

