Gobierno de Nicolás Maduro lanza duras acusaciones contra EE. UU.: "Forzar un cambio de régimen en Venezuela"

Según la Agencia EFE, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, acusó a Estados Unidos de intentar imponer un cambio de gobierno en el país sudamericano. En un comunicado difundido este jueves en sus redes sociales, Padrino alertó que Washington busca derrocar la Constitución venezolana vigente para reemplazarla por una nueva, enfocada en políticas neoliberales que favorecen intereses extranjeros.

"Quieren forzar un cambio de régimen en Venezuela, quieren destruir la Constitución y hacer una nueva (carta magna) neoliberal que obedezca a los intereses de los imperios", aseguró Padrino.

Ministro de Defensa de Venezuela reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa nacional

Sobre las acusaciones contra EE. UU., Padrino López dejó claro que las Fuerzas Armadas están listas para proteger cada rincón de Venezuela. Esto incluye el espacio aéreo y marítimo. Están preparados para enfrentar cualquier amenaza que venga desde afuera.

Además, lanzó una firme advertencia a Estados Unidos, instándolo a no intervenir en suelo venezolano, ya que dicha acción no solo impactaría a Venezuela, sino que también sería vista como una agresión contra toda Latinoamérica.

Ministro de Defensa de Venezuela ratificó su compromiso con la defensa nacional.

Cabe resaltar que el ministro rechazó las declaraciones de funcionarios estadounidenses que acusan a Venezuela de almacenar drogas en sus cuarteles. Criticó duramente al secretario de Estado, Marco Rubio, por difundir estas acusaciones, a las que calificó de infundadas y basadas en odio.

Por su parte, autoridades estadounidenses, como el director de la DEA, Terry Cole, han señalado que el gobierno venezolano colabora con grupos guerrilleros colombianos para traficar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, lo que ha elevado la tensión en la región.

Presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe varios destructores de la clase Arleigh Burke, buques equipados con misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea Aegis de última generación. Cada uno cuenta con una tripulación de más de 300 marineros y puede alcanzar velocidades superiores a 50 km/h.

Además, está presente el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio con capacidad para transportar alrededor de 1.000 soldados y operar diversas aeronaves, incluyendo helicópteros y aviones de despegue vertical. Junto a este, los buques USS Fort Lauderdale y USS San Antonio complementan la fuerza naval, especializados en el transporte y desembarco de tropas.

¿Qué le está pasando a Venezuela en estos momentos?

Venezuela enfrenta una crisis profunda en múltiples ámbitos: político, económico y social. La población continúa sufriendo por la falta de acceso a servicios básicos, lo que ha generado protestas y una nueva ola migratoria.

Paralelamente, Estados Unidos ha intensificado sus acciones para frenar el narcotráfico en la región, señalando al gobierno de Nicolás Maduro como parte de un cártel de drogas. Esta estrategia incluye la presencia naval en aguas cercanas a Venezuela y recompensas por la captura de altos funcionarios del régimen.