Inmigrantes no pasarán fácil la evaluación: Estados Unidos endurece este criterio para obtener la ciudadanía

El Gobierno de Estados Unidos anunció cambios importantes en el proceso de naturalización, instruyendo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a revisar con mayor rigor el requisito de "buen carácter moral" en quienes solicitan la ciudadanía americana. Esta medida busca asegurar que solo los solicitantes que cumplan con los estándares legales accedan a los beneficios de la nacionalidad estadounidense.

Nuevo enfoque del USCIS en el proceso de naturalización

Con la nueva directiva del 15 de agosto, el USCIS instruye a sus oficiales a realizar evaluaciones más completas, valorando tanto la ausencia de conductas negativas como los aspectos positivos del solicitante. Entre los factores que ahora tendrán mayor peso se encuentran:

Participación activa en la comunidad

Cuidado y responsabilidad familiar

Vínculos familiares en Estados Unidos

Nivel educativo

Empleo estable y legal

Cumplimiento con impuestos y obligaciones financieras

Duración de la residencia en el país

El memorando enfatiza que la revisión no debe limitarse a criterios mecánicos o legales estrictos, sino que debe contemplar la contribución positiva del solicitante a la sociedad.

Factores que podrían cuestionar el cumplimiento del buen carácter moral

El USCIS también ordena un escrutinio más estricto de comportamientos que, aunque no constituyan delitos, podrían considerarse contrarios a la responsabilidad cívica. Entre ellos se incluyen:

Infracciones de tráfico recurrentes o imprudentes

Acoso o solicitudes agresivas

Historial de incumplimientos menores que afecten a la comunidad

Además, se valorarán señales de rehabilitación, como la finalización de períodos de libertad condicional, el pago de impuestos atrasados o de manutención infantil, y cartas de apoyo de la comunidad.

¿Qué implica la evaluación del requisito de "buen carácter moral" en la ciudadanía estadounidense?

El requisito de buen carácter moral existe en la legislación migratoria estadounidense desde hace décadas. Tradicionalmente, los solicitantes no deben haber cometido delitos graves ni conductas descalificadoras, incluyendo homicidios, delitos de drogas o ser considerados "bebedores habituales".

Los inmigrantes con "buen carácter moral" que hayan residido legalmente entre tres y cinco años pueden solicitar la naturalización, siempre que cumplan otros requisitos, como aprobar los exámenes de inglés y civismo.