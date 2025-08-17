- Hoy:
Inmigrantes no pasarán fácil la evaluación: Estados Unidos endurece este criterio para obtener la ciudadanía
La medida endurece los criterios y limita los beneficios migratorios, asegurando que solo los solicitantes que cumplan las normas obtengan la ciudadanía.
El Gobierno de Estados Unidos anunció cambios importantes en el proceso de naturalización, instruyendo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a revisar con mayor rigor el requisito de "buen carácter moral" en quienes solicitan la ciudadanía americana. Esta medida busca asegurar que solo los solicitantes que cumplan con los estándares legales accedan a los beneficios de la nacionalidad estadounidense.
Confirmado | Estas son las nuevas leyes de inmigración promovidas por Ron DeSantis en Florida hasta el 17 de agosto de 2025
Nuevo enfoque del USCIS en el proceso de naturalización
Con la nueva directiva del 15 de agosto, el USCIS instruye a sus oficiales a realizar evaluaciones más completas, valorando tanto la ausencia de conductas negativas como los aspectos positivos del solicitante. Entre los factores que ahora tendrán mayor peso se encuentran:
- Participación activa en la comunidad
- Cuidado y responsabilidad familiar
- Vínculos familiares en Estados Unidos
- Nivel educativo
- Empleo estable y legal
- Cumplimiento con impuestos y obligaciones financieras
- Duración de la residencia en el país
El memorando enfatiza que la revisión no debe limitarse a criterios mecánicos o legales estrictos, sino que debe contemplar la contribución positiva del solicitante a la sociedad.
Factores que podrían cuestionar el cumplimiento del buen carácter moral
El USCIS también ordena un escrutinio más estricto de comportamientos que, aunque no constituyan delitos, podrían considerarse contrarios a la responsabilidad cívica. Entre ellos se incluyen:
- Infracciones de tráfico recurrentes o imprudentes
- Acoso o solicitudes agresivas
- Historial de incumplimientos menores que afecten a la comunidad
Además, se valorarán señales de rehabilitación, como la finalización de períodos de libertad condicional, el pago de impuestos atrasados o de manutención infantil, y cartas de apoyo de la comunidad.
¿Qué implica la evaluación del requisito de "buen carácter moral" en la ciudadanía estadounidense?
El requisito de buen carácter moral existe en la legislación migratoria estadounidense desde hace décadas. Tradicionalmente, los solicitantes no deben haber cometido delitos graves ni conductas descalificadoras, incluyendo homicidios, delitos de drogas o ser considerados "bebedores habituales".
Los inmigrantes con "buen carácter moral" que hayan residido legalmente entre tres y cinco años pueden solicitar la naturalización, siempre que cumplan otros requisitos, como aprobar los exámenes de inglés y civismo.
