Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sorprendió al compartir consejos y datos importantes a los inmigrantes llegados, esto con la finalidad de que este grupo de personas pueda conseguir un empleo legal. En esta nota de Líbero, todo lo que se debes saber, cómo resaltar tu CV y encontrar oportunidades laborales beneficiosos, incluso, para tu situación migratoria.

Inmigrante: así podrás encontrar empleo legal pese a tu situación y esto mejorará tu CV

En esta nota de Líbero, te compartiremos, a continuación, consejos e información relevante para que puedas hallar un puesto de trabajo sin ningún inconveniente tras tu llegada a la nación de Trump.

No obstante, es bueno precisar que la agencia ha aconsejado a las personas a estar alertas por si se da unas posibles estafas laborales, mediante ofertas desactualizadas o falsas, asimismo, el cobro anticipado por servicios que no te aseguran el trabajo fijo en EE. UU. AQUÍ las recomendaciones de USCIS.

Primero, para encontrar oportunidades laborales, es importante tomar en cuenta las estrategias que pueden facilitar la búsqueda. Una opción es consultar a amigos, vecinos y familiares, quienes podrían tener información valiosa sobre vacantes disponibles.

Es fundamental explorar ofertas en Internet. Además, si se tiene acceso a una biblioteca, se puede solicitar asistencia al personal para navegar por las plataformas de empleo.

Cabe resaltar que el inmigrante debe estar atento a los letreros en las vidrieras de tiendas locales, donde a menudo se publican ofertas.

Se recomienda visitar oficinas de empleo o recursos humanos de diferentes empresas, así como agencias comunitarias que brindan apoyo a inmigrantes en su proceso de inserción laboral.

Otro consejo sería revisar tablones de anuncios en bibliotecas, supermercados y centros comunitarios en las que podrás hallar oportunidades que no se encuentran en línea.

Por último, comunicarte con el departamento de servicios laborales de la ciudad y revisar la sección de empleo en los periódicos son pasos adicionales que pueden enriquecer la búsqueda de tu trabajo ideal.

¿Qué datos colocar en el CV para postular a un puesto de trabajo en EE. UU.?