Ojo, inmigrante en EE. UU. | Así podrás encontrar empleo legal pese a tu situación migratoria y estos consejos mejorarán tu CV
USCIS compartió datos de gran ayuda para los inmigrantes que se encuentran en EE. UU. ¿Qué consejos ofreció para encontrar empleo?
Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sorprendió al compartir consejos y datos importantes a los inmigrantes llegados, esto con la finalidad de que este grupo de personas pueda conseguir un empleo legal. En esta nota de Líbero, todo lo que se debes saber, cómo resaltar tu CV y encontrar oportunidades laborales beneficiosos, incluso, para tu situación migratoria.
Inmigrante: así podrás encontrar empleo legal pese a tu situación y esto mejorará tu CV
En esta nota de Líbero, te compartiremos, a continuación, consejos e información relevante para que puedas hallar un puesto de trabajo sin ningún inconveniente tras tu llegada a la nación de Trump.
No obstante, es bueno precisar que la agencia ha aconsejado a las personas a estar alertas por si se da unas posibles estafas laborales, mediante ofertas desactualizadas o falsas, asimismo, el cobro anticipado por servicios que no te aseguran el trabajo fijo en EE. UU. AQUÍ las recomendaciones de USCIS.De esta manera podrás encontrar empleo legal pese a tu situación y esto mejorará tu CV en EE. UU.
- Primero, para encontrar oportunidades laborales, es importante tomar en cuenta las estrategias que pueden facilitar la búsqueda. Una opción es consultar a amigos, vecinos y familiares, quienes podrían tener información valiosa sobre vacantes disponibles.
- Es fundamental explorar ofertas en Internet. Además, si se tiene acceso a una biblioteca, se puede solicitar asistencia al personal para navegar por las plataformas de empleo.
- Cabe resaltar que el inmigrante debe estar atento a los letreros en las vidrieras de tiendas locales, donde a menudo se publican ofertas.
- Se recomienda visitar oficinas de empleo o recursos humanos de diferentes empresas, así como agencias comunitarias que brindan apoyo a inmigrantes en su proceso de inserción laboral.
- Otro consejo sería revisar tablones de anuncios en bibliotecas, supermercados y centros comunitarios en las que podrás hallar oportunidades que no se encuentran en línea.
- Por último, comunicarte con el departamento de servicios laborales de la ciudad y revisar la sección de empleo en los periódicos son pasos adicionales que pueden enriquecer la búsqueda de tu trabajo ideal.
¿Qué datos colocar en el CV para postular a un puesto de trabajo en EE. UU.?
- Uscis reveló que para tener un cv "excelente", primero se debe colocar su nombre completo, dirección exacta, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
- Señalar el nivel de educación.
- Asimismo, se debe colocar la referencia a empleos pasados especificando las fechas de cada una.
- Añadir las aptitudes especiales y cualidades de cada inmigrante.
- Del mismo modo y un dato extra: lograr que el CV sea sencillo de leer y no contenga errores ortográficos ni suciedad.
