Comenzó a prepararse: reconocido actor que dio vida a Superman entrena con los agentes de ICE

Diferentes figuras públicas del sector político, social y del entretenimiento han opinado sobre las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Muchas de ellas expresan su apoyo a los inmigrantes, al considerar que están siendo perjudicados de distintas maneras; mientras que otras respaldan estas medidas al justificarlas como un mecanismo para reforzar la seguridad en Estados Unidos. Entre quienes apoyan esta postura se encuentra Dean Cain, actor famoso por interpretar en la década de 1990 al héroe de DC, Superman.

Comenzó su entrenamiento

A principios de agosto, Dean Cain confirmó mediante sus redes sociales su participación como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para apoyar en los operativos de captura de inmigrantes indocumentados. El actor de 59 años, conocido por interpretar a Superman, inició su entrenamiento, y diferentes medios televisivos locales difundieron imágenes de los ejercicios que realizó.

En el centro de preparación ubicado en Brunswick, Georgia, enfatizó que las personas no tienen una buena percepción de los oficiales: "La gente no se da cuenta, creen que ICE es un grupo horrible y nefasto, pero no lo son. Son personas fenomenales". Durante el entrenamiento, se le observó realizando calentamiento y enfrentando una carrera de obstáculos que incluía escalar un muro.

También se le vio practicando tiro en un campo bajo la supervisión del director interino, Todd Lyons. Previamente, expresó su anhelo de convertir el proceso de expulsión en algo "como [Amazon] Prime, pero con seres humanos". Será nombrado oficial honorario como parte de una campaña federal que busca seguir reclutando personal, incluso flexibilizando los límites de edad.

Percepción pública

En redes sociales las opiniones de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos criticaron la falta de condición física de Caín y comentaron: "Así que pueden escaparse fácilmente de este tipo sin que los atrapen. ¡Genial!". Otros pensaron que el video estaba en baja velocidad de reproducción e incluso cuestionaron sus acrobacias en antiguas películas. Algunos llegaron a compararlo con esta referencia: "Es como ver un espectáculo de agilidad canina, pero con un perro mayor, casi muerto, que intenta recorrer el recorrido ante el aplauso compasivo del público".