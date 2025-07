En estas ciudades de California es menos probable que llegue agentes de ICE, según la Inteligencia Artificial

Los operativos y redadas realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado temor e incertidumbre en miles de inmigrantes indocumentados que viven en todo Estados Unidos. La mayoría de estas personas se concentra en California, donde incluso se han reportado protestas contra el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, una herramienta de inteligencia artificial podría ser de ayuda, ya que ha identificado zonas donde es menos probable encontrarse con agentes migratorios.

Según la IA, ¿Dónde hay menos oficiales de ICE?

En todo el estado de California, las redadas y operativos no se detienen. Sin embargo, según ChatGPT, existen barrios donde la presencia de los oficiales de ICE es reducida. Eso sí, esto no significa que no haya ningún agente gubernamental, sino que el riesgo es menor o los operativos son mínimos.

Beverly Hills es considerado como el epicentro del lujo y glamour de la ciudad de Los Ángeles.

Esta herramienta indica que, en el área de Los Ángeles, pese a que las redadas suelen ser intensas y sorpresivas, existen ciertos barrios donde es más probable no encontrarse con operativos de ICE. Las zonas mencionadas son: Brentwood, Pacific Palisades, Westwood y West Hollywood. También destaca la ciudad de Beverly Hills, ya que se considera una localidad separada de la metrópoli. Por otro lado, en Culver City se especifican principalmente las áreas residenciales, mientras que Santa Mónica suele ser tranquila por su carácter turístico, aunque no está completamente libre de intervenciones, pero la presencia es menor.

En la zona de San Francisco y ciudades cercanas, la herramienta mencionó barrios como Noe Valley, Pacific Heights, Inner Sunset, Sea Cliff y Presidio Heights, así como Palo Alto y Menlo Park, en Silicon Valley. También destacó la localidad de Cupertino, aunque especificó principalmente las zonas residenciales de alta renta.

¿Existen otros distritos?

En San Diego, destacó zonas como La Jolla, Del Mar, Coronado y Carmel Valley. En Santa Bárbara, los federales no suelen ubicarse en el centro ni en las áreas universitarias. En Davis, rara vez rondan los espacios académicos, y en Irvine se considera más seguro estar en Orange County, especialmente en zonas residenciales. Por último, en Mountain View, ubicada en Silicon Valley, también se recomienda permanecer en áreas cerradas o privadas, sobre todo en espacios techados.