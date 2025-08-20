Tragedia en Florida: inmigrante indocumentado ocasionó un choque mortal tras girar de manera ilegal

Los accidentes pueden ocurrir en distintos escenarios: viviendas, avenidas, carreteras o peajes, donde tanto conductores como transeúntes pueden verse afectados. En este contexto, a mediados de agosto se registró en Florida un choque entre dos vehículos que dejó varias víctimas fatales. El responsable fue identificado como un inmigrante indocumentado que ingresó a Estados Unidos por la frontera con México en 2018.

PUEDES VER: A pesar de tener la Green Card vencida: inmigrante hispanoamericana ingresó a Estados Unidos usando este documento

Accidente en Florida: lo que se sabe

De acuerdo con informes de la Patrulla de Carreteras de Florida, el pasado 12 de agosto ocurrió un accidente en la autopista de peaje del estado luego de que el conductor de un camión de remolque intentara dar una vuelta en U en un sector señalado como "uso oficial únicamente". El hombre fue acusado de tres cargos relacionados con homicidio vehicular.

Este suceso tuvo como consecuencia el fallecimiento de tres personas que se dirigían hacia el norte por la autopista Turnpike, al sur de la frontera norte del condado de St. Lucie. El camión transportaba un remolque de cajas y circulaba por el carril exterior. Al intentar girar y cruzar todos los carriles, una minivan no logró esquivarlo e impactó, quedando atrapada debajo del lado izquierdo del vehículo de carga.

El conductor fue identificado como Harjinder Singh, quien manejaba un camión con remolque International azul, modelo 2024. El pasado 16 de agosto, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados publicó un comunicado en el que confirmó su identidad y lo acusó de homicidio, antes de que se emitiera una orden de expulsión por parte de ICE.

El director ejecutivo del organismo gubernamental, Dave Kerner, declaró: "Harjinder Singh se encuentra bajo custodia por cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones migratorias. Ya no podrá dañar ni destruir la vida de los floridanos y visitantes. Tras los cargos estatales, será deportado".

Las víctimas

Las autoridades de Florida no han revelado las identidades de los tres fallecidos, pero se informó que se trata de un hombre de 30 años procedente de Florida City, un hombre de 54 años residente en Miami y una mujer de 37 años de Pompano Beach. Todos viajaban en una camioneta Chrysler Town & Country negra, modelo 2015. Dos de las víctimas fueron confirmadas sin vida en el lugar, mientras que la tercera fue trasladada al Hospital Lawnwood de Fort Pierce, donde posteriormente falleció.