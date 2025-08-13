- Hoy:
- AFP
Inmigrante sacó a pasear a su perro y fue detenido por ICE a pesar de vivir hace 40 años en EE. UU. y tener Green Card
Un hombre iraní que llegó a Estados Unidos a los 12 años podría ser deportado debido a un caso legal pendiente desde hace tiempo.
Un hombre de 52 años, quien ha vivido en Estados Unidos desde su niñez, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras caminaba con su perro en Maryland. Este incidente ha suscitado inquietud sobre la protección de los derechos de los residentes permanentes legales, también conocidos como titulares de la Green Card.
¿Por qué el titular de la Green Card fue detenido por ICE mientras paseaba a su perro?
Reza Zavvar, inmigrante originario de Irán, enfrenta la deportación después de ser detenido el 28 de junio en Gaithersburg. Su madre, Firouzeh Firouzabadi, contó que la captura ocurrió sorpresivamente mientras paseaba a su perro, dejando a la familia en incertidumbre sobre su futuro.
Reza Zavvar, residente en EE. UU. desde los 12 años y titular de una Green Card, fue detenido debido a una condena por posesión de marihuana en los años 90. Aunque resolvió un proceso de deportación en 2007, su situación cambió recientemente con la intervención del ICE.El hombre, de nacionalidad iraní, llegó a EE. UU. a los 12 años.
La detención de Reza Zavvar no solo afecta su vida, sino que también plantea preocupaciones sobre el futuro de otros titulares de Green Card en situaciones similares. La posibilidad de ser deportado a un país que no es su hogar genera ansiedad y temor entre la comunidad inmigrante.
¿Los titulares de tarjetas verdes pueden ser detenidos por ICE?
Los inmigrantes titulares de la Green Card, aunque gozan de un estatus migratorio relativamente seguro, no están exentos de ser detenidos por ICE. La ley de inmigración permite que ciertos delitos, incluso aquellos cometidos hace años, sean motivos suficientes para iniciar un proceso de deportación. Esto plantea interrogantes sobre la seguridad de los residentes permanentes en el país.
¿Qué debo hacer si ICE me detiene?
En caso de ser detenido por ICE, es fundamental conocer tus derechos y actuar con calma. Aquí hay algunas recomendaciones:
- Mantén la calma: No te resistas ni discutas con los agentes. Esto podría complicar tu situación.
- Conoce tus derechos: Tienes derecho a permanecer en silencio y a no responder preguntas sobre tu estatus migratorio.
- No firmes documentos sin entenderlos: Los formularios de ICE pueden estar diseñados para acelerar tu deportación.
- Solicita una orden judicial: No abras la puerta a menos que te muestren una orden judicial firmada por un juez.
- Derecho a un abogado: Puedes solicitar hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento.
- Contacta a tu consulado: Puedes pedir que se informe a tu consulado sobre tu detención.
La detención de un titular de Green Card por parte de ICE subraya la necesidad de una mayor comprensión de los derechos migratorios y la importancia de estar informado sobre las acciones a tomar en caso de un arresto. La situación de Zavvar es un recordatorio de que la seguridad migratoria puede ser frágil, incluso para aquellos que han vivido en EE. UU. durante décadas.
