¿Es obligatorio asistir a las citas de inmigración? | Abogado responde y revela tus alternativas en Estados Unidos

El abogado de inmigración Enrique Espinoza explicó a Telemundo que hay opciones legales para evitar asistir en persona a las citas de inmigración, aunque estas no siempre son fáciles de obtener. Y como la obligación de acudir a las citas de inmigración es una preocupación común, es esencial comprender las posibles alternativas y las consecuencias de cada decisión en este proceso.

Un abogado explica tus alternativas.

¿Es obligatorio asistir a las citas de inmigración en Estados Unidos?

Asistir a las citas de inmigración en Estados Unidos es un requisito obligatorio. No obstante, el abogado de inmigración Enrique Espinoza explicó a Telemundo que, si se realiza el proceso adecuado, es posible pedir que la audiencia se lleve a cabo de forma virtual.

"Las personas que tienen un proceso de inmigración pueden pedir que su audiencia sea de manera virtual", explicó. Los documentos pueden enviarse por correo o entregarse en persona, aunque se recomienda esta última opción para asegurar que "la corte los reciba y los selle al instante", según declaró a Telemundo.

Espinoza advirtió que la solicitud será evaluada por el tribunal y puede ser aprobada o rechazada. No basta con sentir incomodidad o miedo; "debe haber una razón médica o justificada". A veces es más probable que le permitan conectarse virtualmente, pero no es garantía, precisó.

¿Qué hacer si no puedes asistir a una cita de inmigración?

Si tienes una razón de peso para no poder asistir, como una emergencia médica o familiar, es crucial intentar reprogramar la cita o justificar tu ausencia con anticipación.

Para citas con ICE , puedes llamar a tu oficial de ICE o a la oficina local para informarles y solicitar una nueva fecha.

, puedes llamar a tu oficial de ICE o a la oficina local para informarles y solicitar una nueva fecha. En el caso de citas con USCIS , la carta de citación generalmente incluye instrucciones para solicitar un cambio de fecha, requiriendo una justificación válida y evidencia de la razón por la que no puedes asistir.

, la carta de citación generalmente incluye instrucciones para solicitar un cambio de fecha, requiriendo una justificación válida y evidencia de la razón por la que no puedes asistir. Para la corte de inmigración, debes solicitar una moción para cambiar la fecha (continuance) con tiempo y, si es posible, con la ayuda de un abogado de inmigración.

En todos los casos, es muy recomendable buscar asesoría legal de un abogado de inmigración para entender mejor tu situación y los pasos a seguir. No te arriesgues a perder una oportunidad o a enfrentar consecuencias serias por no presentarte a una cita.

¿Cómo puedo conseguir un abogado de inmigración gratuito en Estados Unidos?

De acuerdo con USA.gov, existen recursos y organizaciones que ofrecen varias maneras de obtener ayuda legal, especialmente para personas con bajos recursos.

Corporación de Servicios Legales: permite encontrar organizaciones de ayuda legal en tu comunidad.

permite encontrar organizaciones de ayuda legal en tu comunidad. ImmigrationLawHelp.org: ofrece una lista de organizaciones en tu estado que brindan asistencia legal gratuita o a bajo costo para asuntos migratorios.

ofrece una lista de organizaciones en tu estado que brindan asistencia legal gratuita o a bajo costo para asuntos migratorios. Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR): proporciona una lista de abogados pro bono; puedes seleccionar tu estado para obtener ayuda con casos ante cortes de inmigración.

proporciona una lista de abogados pro bono; puedes seleccionar tu estado para obtener ayuda con casos ante cortes de inmigración. Lawhelp.org: permite buscar ayuda legal gratuita cerca de ti y obtener respuestas a preguntas legales, dirigido a personas con bajos ingresos.

¿Cómo saber cuándo es mi cita de inmigración?

Todo inmigrante tiene derecho a un abogado de inmigración antes de firmar o responder cualquier pregunta. Para confirmar tu audiencia o fecha de cita de inmigración, se puede consultar el sitio oficial justice.gov/eoir.