Partidos de hoy miércoles 20 de agosto: programación y dónde ver fútbol en vivo online
Programación de partidos en vivo para este miércoles 20 de agosto. Continúa disputándose la Champions League, Copa Libertadores y Sudamericana 2025.
Este miércoles 20 de agosto continúa disputándose los duelos de Champions League. Además, se definen los nuevos clasificados para cuartos de final en la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. También hay Leagues Cup y Copa Centroamericana. Para ello, aquí te dejamos la programación y dónde ver los partidos en vivo online.
Partidos de hoy en Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Bodø / Glimt vs Sturm Graz
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|Basel vs København
|ESPN 4, Disney+
|14:00
|Celtic vs Kairat
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Fenerbahçe vs Benfica
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Cienciano vs Bolívar
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Independiente vs Universidad Chile
|ESPN2, TyC Sports
|19:30
|Universidad Católica vs Alianza Lima
|DIRECTV Sports Peru, DGO
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Estudiantes vs Cerro Porteño
|ESPN, Disney+
|19:30
|Internacional vs Flamengo
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Leagues Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Inter Miami vs Tigres UANL
|MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV
|20:00
|Toluca vs Orlando City
|MLS Season Pass, TUDN
|22:00
|Seattle Sounders FC vs Puebla
|MLS Season Pass, Amazon Prime Video, Fox Sports 1
|22:45
|LA Galaxy vs Pachuca
|MLS Season Pass, Amazon Prime Video
Partidos de hoy en Liga de Futbol
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Independiente Petrolero vs Wilstermann
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Juventude vs Vasco da Gama
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Millonarios vs Unión Magdalena
|Win Sports, Fanatiz
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Nueve de Octubre vs Técnico Universitario
|DIRECTV Sports Peru, DGO
Partidos de hoy en League One
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Bolton Wanderers vs Reading
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Real España vs Diriangén
|Disney+
|21:00
|Cartaginés vs Hankook Verdes
|Disney+
Horarios de acuerdo al territorio peruano.
