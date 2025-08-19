0

Partidos de hoy miércoles 20 de agosto: programación y dónde ver fútbol en vivo online

Programación de partidos en vivo para este miércoles 20 de agosto. Continúa disputándose la Champions League, Copa Libertadores y Sudamericana 2025.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 20 de agosto
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 20 de agosto | FOTO: LIBERO
Este miércoles 20 de agosto continúa disputándose los duelos de Champions League. Además, se definen los nuevos clasificados para cuartos de final en la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. También hay Leagues Cup y Copa Centroamericana. Para ello, aquí te dejamos la programación y dónde ver los partidos en vivo online.

Universidad Católica de Ecuador recibirá a Alianza Lima en Quito por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy en Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Bodø / Glimt vs Sturm GrazDisney+, ESPN 5
14:00Basel vs KøbenhavnESPN 4, Disney+
14:00Celtic vs KairatESPN2, Disney+
14:00Fenerbahçe vs BenficaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Cienciano vs BolívarESPN2, Disney+
19:30Independiente vs Universidad ChileESPN2, TyC Sports
19:30Universidad Católica vs Alianza LimaDIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Estudiantes vs Cerro PorteñoESPN, Disney+
19:30Internacional vs FlamengoESPN, Disney+

Partidos de hoy en Leagues Cup

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Inter Miami vs Tigres UANLMLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV
20:00Toluca vs Orlando CityMLS Season Pass, TUDN
22:00Seattle Sounders FC vs PueblaMLS Season Pass, Amazon Prime Video, Fox Sports 1
22:45LA Galaxy vs PachucaMLS Season Pass, Amazon Prime Video

Partidos de hoy en Liga de Futbol

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Independiente Petrolero vs WilstermannFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Juventude vs Vasco da GamaFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Millonarios vs Unión MagdalenaWin Sports, Fanatiz

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Nueve de Octubre vs Técnico UniversitarioDIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en League One

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Bolton Wanderers vs ReadingDisney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Real España vs DiriangénDisney+
21:00Cartaginés vs Hankook VerdesDisney+

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

