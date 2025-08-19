Partidos de hoy miércoles 20 de agosto: programación y dónde ver fútbol en vivo online

Este miércoles 20 de agosto continúa disputándose los duelos de Champions League. Además, se definen los nuevos clasificados para cuartos de final en la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. También hay Leagues Cup y Copa Centroamericana. Para ello, aquí te dejamos la programación y dónde ver los partidos en vivo online.

Partidos de hoy en Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Bodø / Glimt vs Sturm Graz Disney+, ESPN 5 14:00 Basel vs København ESPN 4, Disney+ 14:00 Celtic vs Kairat ESPN2, Disney+ 14:00 Fenerbahçe vs Benfica ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Cienciano vs Bolívar ESPN2, Disney+ 19:30 Independiente vs Universidad Chile ESPN2, TyC Sports 19:30 Universidad Católica vs Alianza Lima DIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Estudiantes vs Cerro Porteño ESPN, Disney+ 19:30 Internacional vs Flamengo ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Leagues Cup

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Inter Miami vs Tigres UANL MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV 20:00 Toluca vs Orlando City MLS Season Pass, TUDN 22:00 Seattle Sounders FC vs Puebla MLS Season Pass, Amazon Prime Video, Fox Sports 1 22:45 LA Galaxy vs Pachuca MLS Season Pass, Amazon Prime Video

Partidos de hoy en Liga de Futbol

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Independiente Petrolero vs Wilstermann Futbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Juventude vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Millonarios vs Unión Magdalena Win Sports, Fanatiz

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Nueve de Octubre vs Técnico Universitario DIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en League One

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Bolton Wanderers vs Reading Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 21:00 Real España vs Diriangén Disney+ 21:00 Cartaginés vs Hankook Verdes Disney+

Horarios de acuerdo al territorio peruano.