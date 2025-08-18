Partidos de HOY EN VIVO, martes 19 de agosto: programación, horario y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este martes 19 de agosto. Se juega la vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, debuta Real Madrid en LaLiga
Continúa el fútbol en las principales ligas del mundo. En Sudamérica se disputarán los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, juega el Real Madrid contra Osasuna en la primera jornada de LaLiga. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Rangers vs Club Brugge
|ESPN, Disney+
|14:00
|Crvena Zvezda vs Paphos
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Ferencváros vs Qarabağ
|ESPN5, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Real Madrid vs Osasuna
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Tranmere Rovers vs Burton Albion
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Santa Fe vs Envigado
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Huracán vs Once Caldas
|Disney+, ESPN
|19:30
|Mushuc Runa vs Independiente del Valle
|DIRECTV Sports, Disney+
|19:30
|Fluminense vs América de Cali
|ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Peru, DGO
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Vélez Sarsfield vs Fortaleza
|ESPN2, Disney+, Fox Sports Argentina
|19:30
|Racing Club vs Peñarol
|Disney+, ESPN5
|19:30
|São Paulo vs Atlético Nacional
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Plaza Amador vs Managua
|Disney+
|21:00
|Águila vs Olimpia
|Disney+, Fox Soccer Plus
Horarios de acuerdo al territorio peruano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90