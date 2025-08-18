0
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Partidos de HOY EN VIVO, martes 19 de agosto: programación, horario y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este martes 19 de agosto. Se juega la vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, debuta Real Madrid en LaLiga

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 19 de agosto
Continúa el fútbol en las principales ligas del mundo. En Sudamérica se disputarán los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, juega el Real Madrid contra Osasuna en la primera jornada de LaLiga. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión.

Racing vs Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores

Partidos de hoy en Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Rangers vs Club BruggeESPN, Disney+
14:00Crvena Zvezda vs PaphosESPN2, Disney+
14:00Ferencváros vs QarabağESPN5, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Real Madrid vs OsasunaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Tranmere Rovers vs Burton Albion

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Santa Fe vs EnvigadoRCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Huracán vs Once CaldasDisney+, ESPN
19:30Mushuc Runa vs Independiente del ValleDIRECTV Sports, Disney+
19:30Fluminense vs América de CaliESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Vélez Sarsfield vs FortalezaESPN2, Disney+, Fox Sports Argentina
19:30Racing Club vs PeñarolDisney+, ESPN5
19:30São Paulo vs Atlético NacionalESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Plaza Amador vs ManaguaDisney+
21:00Águila vs OlimpiaDisney+, Fox Soccer Plus

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

