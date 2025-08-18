Partidos de HOY EN VIVO, martes 19 de agosto: programación, horario y dónde ver fútbol online

Continúa el fútbol en las principales ligas del mundo. En Sudamérica se disputarán los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, juega el Real Madrid contra Osasuna en la primera jornada de LaLiga. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Rangers vs Club Brugge ESPN, Disney+ 14:00 Crvena Zvezda vs Paphos ESPN2, Disney+ 14:00 Ferencváros vs Qarabağ ESPN5, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Real Madrid vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Tranmere Rovers vs Burton Albion

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Santa Fe vs Envigado RCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Huracán vs Once Caldas Disney+, ESPN 19:30 Mushuc Runa vs Independiente del Valle DIRECTV Sports, Disney+ 19:30 Fluminense vs América de Cali ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Vélez Sarsfield vs Fortaleza ESPN2, Disney+, Fox Sports Argentina 19:30 Racing Club vs Peñarol Disney+, ESPN5 19:30 São Paulo vs Atlético Nacional ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Plaza Amador vs Managua Disney+ 21:00 Águila vs Olimpia Disney+, Fox Soccer Plus

Horarios de acuerdo al territorio peruano.