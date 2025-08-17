Partidos de hoy EN VIVO, lunes 18 de agosto: programación, hora y canales

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 18 de agosto. LaLiga inició y tenemos el vibrante duelo entre Elche vs. Real Betis. Por la Premier, el compromiso entre Leeds vs. Everton promete cautivar a los fanáticos.

Partidos de hoy por LaLiga

Hora Partido Canal 14:00 Elche vs. Real Betis ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Hora Partido Canal 14:00 Leeds vs Everton Disney Plus, Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

Hora Partido Canal 14:15 Gil Vicente vs. Porto GOLTV y Bet365

Partidos de hoy por la Copa de Alemania

Horarios Partidos Canales 11:00 Dynamo Dresden vs Mainz Bet365 11:00 Preussen Münster vs Hertha BSC Disney Plus y Bet 365 11:00 Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf Disney Plus y Bet 365 13:45 RW Essen vs Borussia Dortmund Disney Plus y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Italiana

Horarios Partidos Canales 11:00 Hellas Verona vs Audace Cerignola DAZN 11:30 Spezia vs Sampdoria DirecTV Sports 13:45 Udinese vs Carrarese DirecTV Sports 14:45 Torino vs Modena DirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

Horarios Partidos Canales 17:00 Sarmiento vs Atlético Tucumán TyC Sports Internacional 19:00 Talleres Córdoba vs. San Martín TyC Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

Hora Partido Canal 18:00 Mirssol vs Cruzeiro Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 17:15 Junior vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele y Win + Futbol 19:30 Dep. Pasto vs Ind. Medellín RCN Nuestra Tele y Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga Pro

Hora Partido Canal 19:00 Deportivo Cuenca vs Caniburo Canal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Hora Partido Canal 17:00 Cerro Largo vs Danubio GOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por Campeonato Africano de Naciones

Horarios Partidos Canales 12:00 Argelia vs Níger 12:00 Sudáfrica vs Uganda

Horarios de acuerdo al territorio peruano.