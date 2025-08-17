0
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, lunes 18 de agosto: programación, hora y canales

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 18 de agosto. Hay acción en la Premier League, LaLiga y etc.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos de hoy lunes 18 de agosto
Programación completa de los partidos de hoy lunes 18 de agosto | Composición Líbero
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 18 de agosto. LaLiga inició y tenemos el vibrante duelo entre Elche vs. Real Betis. Por la Premier, el compromiso entre Leeds vs. Everton promete cautivar a los fanáticos.

Así va la tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura

PUEDES VER: Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: resultados y clasificación de la fecha 6

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Elche vs. Real BetisESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Leeds vs EvertonDisney Plus, Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
14:15Gil Vicente vs. PortoGOLTV y Bet365

Partidos de hoy por la Copa de Alemania

HorariosPartidosCanales
11:00Dynamo Dresden vs MainzBet365
11:00Preussen Münster vs Hertha BSCDisney Plus y Bet 365
11:00Schweinfurt vs. Fortuna DüsseldorfDisney Plus y Bet 365
13:45RW Essen vs Borussia DortmundDisney Plus y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Italiana

HorariosPartidosCanales
11:00Hellas Verona vs Audace CerignolaDAZN
11:30Spezia vs SampdoriaDirecTV Sports
13:45Udinese vs CarrareseDirecTV Sports
14:45Torino vs Modena DirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Sarmiento vs Atlético TucumánTyC Sports Internacional
19:00Talleres Córdoba vs. San MartínTyC Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

HoraPartidoCanal
18:00Mirssol vs CruzeiroFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
17:15Junior vs Atlético BucaramangaRCN Nuestra Tele y Win + Futbol
19:30Dep. Pasto vs Ind. MedellínRCN Nuestra Tele y Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Deportivo Cuenca vs CaniburoCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:00Cerro Largo vs DanubioGOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por Campeonato Africano de Naciones

HorariosPartidosCanales
12:00Argelia vs Níger
12:00Sudáfrica vs Uganda

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

