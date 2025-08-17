Partidos de hoy EN VIVO, lunes 18 de agosto: programación, hora y canales
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 18 de agosto. Hay acción en la Premier League, LaLiga y etc.
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 18 de agosto. LaLiga inició y tenemos el vibrante duelo entre Elche vs. Real Betis. Por la Premier, el compromiso entre Leeds vs. Everton promete cautivar a los fanáticos.
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Elche vs. Real Betis
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Leeds vs Everton
|Disney Plus, Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|14:15
|Gil Vicente vs. Porto
|GOLTV y Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Alemania
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Dynamo Dresden vs Mainz
|Bet365
|11:00
|Preussen Münster vs Hertha BSC
|Disney Plus y Bet 365
|11:00
|Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf
|Disney Plus y Bet 365
|13:45
|RW Essen vs Borussia Dortmund
|Disney Plus y Bet365
Partidos de hoy por la Copa Italiana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Hellas Verona vs Audace Cerignola
|DAZN
|11:30
|Spezia vs Sampdoria
|DirecTV Sports
|13:45
|Udinese vs Carrarese
|DirecTV Sports
|14:45
|Torino vs Modena
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Sarmiento vs Atlético Tucumán
|TyC Sports Internacional
|19:00
|Talleres Córdoba vs. San Martín
|TyC Sports
Partidos de hoy por Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Mirssol vs Cruzeiro
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:15
|Junior vs Atlético Bucaramanga
|RCN Nuestra Tele y Win + Futbol
|19:30
|Dep. Pasto vs Ind. Medellín
|RCN Nuestra Tele y Win + Futbol
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Deportivo Cuenca vs Caniburo
|Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Cerro Largo vs Danubio
|GOLTV y Disney Plus
Partidos de hoy por Campeonato Africano de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Argelia vs Níger
|12:00
|Sudáfrica vs Uganda
Horarios de acuerdo al territorio peruano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
