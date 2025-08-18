Racing vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: A qué hora, pronóstico y dónde ver

La Copa Libertadores 2025 retoma su acción y uno de los duelos más atractivos será el Racing vs Peñarol, este martes 19 de agosto por la vuelta de los octavos de final. El conjunto uruguayo llega con la ventaja del 1-0 obtenido en la ida y buscará asegurar la clasificación como visitante, mientras que ‘La Academia’ intentará remontar la serie con el apoyo de su hinchada en el Estadio Presidente Perón.

¿A qué hora juega Racing vs Peñarol?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas ningún detalle del emocionante cotejo entre Racing vs Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores:

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:30 p.m.

México y Centroamérica: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (del miércoles)

¿Dónde ver Racing vs Peñarol EN VIVO?

Si quieres ver el enfrentamiento entre Racing vs Peñarol EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Disney Plus, ESPN y Fox Sports

Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: Disney Plus y ESPN

Brasil: Paramount Plus

Uruguay, Paraguay y Venezuela: Disney Plus y ESPN

México: Disney Plus y ESPN

Panamá: Disney Plus y ESPN

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports, Amazon Prime, Vix y Tubi

España: LaLiga Plus

Racing vs Peñarol: previa del partido por Copa Libertadores

Racing buscará reivindicarse ante su gente y avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Pese a haber mostrado un buen rendimiento en la ida, ‘La Academia’ terminó cayendo y ahora confía en el aliento de su hinchada para revertir el marcador en un duelo clave de la temporada.

Racing cayó 1-0 en la ida y buscará remontar el marcador en su estadio.

El equipo de Gustavo Costas es consciente de que no tiene margen de error, razón por la cual reservó a la mayoría de sus titulares en la reciente derrota frente a Tigre por la Liga Profesional. Además, esperan que Adrián Martínez recupere su olfato goleador y amplíe su registro en el certamen, donde ya acumula 6 tantos.

Por su parte, Peñarol afrontará este compromiso con la misión de aprovechar la ventaja obtenida en Montevideo gracias al gol de David Terans y cerrar su pase a la siguiente fase. Para ello, el ‘Carbonero’ también optó por guardar a varios de sus titulares en su más reciente duelo por el torneo uruguayo.

Peñarol buscará vencer de visita y pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto dirigido por Diego Aguirre atraviesa un gran presente, con 7 triunfos en sus últimos 10 encuentros, destacando la contundente victoria por 3-0 frente a Nacional el pasado 9 de agosto. Sin embargo, el cuadro aurinegro sufrirá una baja sensible: su principal figura, Leonardo Fernández, quedó descartado por un esguince.

Racing vs Peñarol: pronóstico y apuestas

Apuestas Racing Empate Peñarol Betsson 2.17 3.15 5.90 Betano 2.00 3.25 6.90 Bet365 2.22 3.20 7.00 1xBet 2.08 3.25 6.65

Racing vs Peñarol: posibles alineaciones

Posible alineación de Racing: Gabriel Arias; Marcos Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Posible alineación de Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, Diego García y Maximiliano Silvera.

Últimos partidos de Racing

15/08/2025: Racing 1-2 Tigre

12/08/2025: Peñarol 1-0 Racing

9/08/2025: Boca Juniors 1-1 Racing

3/08/2025: Racing 3-0 Deportivo Riestra

26/07/2025: Racing 0-1 Estudiantes

Últimos partidos de Peñarol