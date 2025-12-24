¿Federico Girotti? Talleres sorprendió tras informar la salida de su jugador: "Agradecemos"

La temporada ha terminado para el fútbol en Sudamérica y ahora se ha abierto el mercado de fichajes para el 2026. En ese sentido, en Alianza Lima están reforzándose para la Liga 1 y Copa Libertadores del próximo año y uno de los nombres que viene sonando es el de Federico Girotti, de Talleres. Precisamente ahora, el equipo de Córdoba anunció la salida de su futbolista.

PUEDES VER: Estos son todos los extranjeros que cuenta Alianza Lima dentro de su plantel del 2026

Desde Argentina informaron que el delantero llegará sí o sí a tienda blanquiazul, y que los de Matute se hicieron con el 50% del pase por 1.6 millones de dólares. El contrato con el delantero de 26 años sería hasta el 2028, es decir por tres campañas. Por ello, sorprendió que el anuncio de la 'T' sobre la partida de un jugador no sea respecto al atacante, sino a su portero.

"Javier Burrai concluyó su vínculo con la institución. El arquero de 35 años finalizó su contrato y en la temporada 2026 no formará parte del plantel albiazul", precisó Talleres de Córdoba en su cuenta oficial de 'X', despidiendo así a uno de sus elementos más experimentados dentro del plantel.

Javier Burrai se fue de Talleres.

"Agradecemos a Javier su compromiso durante su paso por la institución, siendo un protagonista referente para nuestros juveniles, y le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa como jugador profesional", agregó el cuadro cordobés. Con ello, hace oficial la salida de uno de sus jugadores y pronto podría ser el turno de Federico Girotti.

¿Cuándo harán oficial la salida de Federico Girotti?

Teniendo en cuenta que recién hoy se informó desde Argentina sobre el acuerdo entre Alianza Lima y Talleres de Córdoba por el delantero. Probablemente en los próximos días, antes de que acabe el año, la 'T' anunciará la salida de Federico Girotti directo a tienda blanquiazul.