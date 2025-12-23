Se reveló quién es el jugador más valioso de la Liga 1 y es de Alianza Lima

Alianza Lima está dando la hora en el mercado de pases porque quiere volver a ser protagonista en la temporada 2026. No solo quiere volver a lograr la hazaña de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que buscan ganar la Liga 1 y evitar alguna chance de que Universitario sea tetracampeón.

Para esto ya aseguraron a jugadores como Jairo Vélez, Luis Ramos y hasta el mismo DT Pablo Guede. Lo que no podía faltar era el nuevo '9' extranjero y este tiene por nombre Federico Girotti. Con 26 años, el delantero deja Talleres de Argentina para asumir un nuevo reto en el fútbol peruano. No solo por ser fichaje de Alianza Lima es protagonista, sino por su cotización: 2 millones de euros.

Federico Girotti está valorizado en 2 millones de euros | Fuente: Transfermarkt

El más valioso de la Liga 1

Con un valor de 2 millones de euros, según Transfermarkt, el delantero argentino desplaza del primer lugar a Santiago Gonzáles de Sporting Cristal. El futbolista celeste tiene un valor de 1.8 millones de euros, mientras que el tercer lugar lo ocupa Jairo Concha de Universitario con 1.6 millones de euros. Alianza Lima lidera las cotizaciones esta temporada, a menos que un club haga un fichaje sorpresa.