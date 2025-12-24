Estos son todos los extranjeros que cuenta Alianza Lima dentro de su plantel del 2026

¡Sorpresa! Alianza Lima ya tiene confirmados a varios extranjeros para la temporada 2026 de la Liga 1 y Copa Libertadores. Los blanquiazules quieren dar la hora y salir campeones nacionales, mientras que en el ámbito internacional su objetivo es llegar a instancias finales. Por ello, los dirigidos por Pablo Guede deben reforzarse de la mejor manera y eso vienen haciendo en el presente mercado de fichajes. Conoce quiénes son los extranjeros del elenco nacional.

El primero de ellos es Guillermo Viscarra, portero de la selección boliviana que todavía tiene contrato hasta el 2026 con los blanquiazules, por lo que será el encargado de evitar goles en contra esta campaña. Luego está Fernando Gaibor, mediocampista ecuatoriano de gran nivel este 2025 y que se ganó seguir en el equipo victoriano. Veremos qué función le da el nuevo entrenador.

El tercer foráneo en Alianza Lima es Eryc Castillo, también de Ecuador, quien fue de lejos la mejor incorporación de los íntimos esta temporada y con su desequilibrio por las bandas se ganó el apoyo de toda la hinchada. El cuarto es Alan Cantero, argentino que recientemente renovó su vínculo contractual con los de Matute y seguirá un año más en el plantel.

Teniendo en cuenta que se fueron Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique, quedaron dos cupos de extranjero en La Victoria. El primero que utilizó la administración es Federico Girotti, quien tiene todo acordado con los blanquiazules para convertirse en su nuevo delantero de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. El oriundo de Argentina deseaba con todo su ser fichar por los victorianos.

Federico Girotti, ex River Plate, llegará a Alianza Lima.

Finalmente, a falta de que se utilice una plaza de foráneo, Alianza Lima cuenta con tres futbolistas más que no pertenecen a nuestro país, o al menos no de nacimiento. Nos referimos a Jairo Vélez, Gaspar Gentile y Pablo Lavandeira, futbolistas de Ecuador, Argentina y Uruguay respectivamente, pero que no ocupan puesto de extranjero para la FPF debido a que cuentan con la nacionalidad peruana.

¿Quién será el sexto cupo de extranjero en Alianza Lima?

Como sabemos, Pablo Guede pidió a Nicolás Díaz como flamante fichaje de Alianza Lima. El defensor central es de origen chileno y actualmente su pase pertenece a Puebla de la Liga MX (México), pero su llegada está en duda debido a que Colo Colo también quiere hacerse con sus servicios para la temporada entrante.