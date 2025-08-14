Canal confirmado para ver Alianza Lima vs U Católica por la vuelta de octavos de Copa Sudamericana

Alianza Lima hizo respetar su casa y superó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un partido donde principalmente en la segunda mitad los íntimos tuvieron una mejor actuación frente al elenco de Diego Martínez. Ahora, los blanquiazules asumirán un nuevo reto en el plano local ante ADT por el Torneo Clausura para luego definir su pase a la otra ronda en Quito.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en el Perú?

Según pudo conocer LÍBERO, la transmisión del duelo entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2025 a jugarse en Quito, irá en exclusiva para el Perú, a través de las señales de DSports, y la plataforma streaming DGO.

Cabe precisar que, en las próximas horas se tendrá la confirmación oficial sobre qué canal llevará el minuto a minuto de este encuentro en el resto de países de Latinoamérica.

Alianza Lima buscará su pase a cuartos de final de la Sudamericana ante U. Católica en Quito

Antesala del partido Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador

Alianza Lima irá al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito este miércoles 20 de agosto con el objetivo de poder sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Universidad Católica de Ecuador. En esta llave, el elenco de Néstor Gorosito parte con ventaja luego de haber derrotado 2-0 al 'Trencito Azul' en Matute con doblete del delantero argentino Alan Cantero.

Luego de esta cita, los blanquiazules recibirán en su casa a ADT de Tarma por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Evidentemente, el conjunto victoriano tiene la obligación de seguir por la senda del triunfo en el campeonato local, donde se espera que el 'Pipo' Gorosito realice algunas variantes pensando en el duelo de vuelta contra el 'Camaratta'.

De otro lado, el equipo de Diego Martínez volverá a la acción en la LigaPro 2025. Su rival de turno será Libertad, en el marco de la jornada 25 del torneo ecuatoriano. El cuadro norteño necesita ganar en condición de local para no alejarse de los primeros lugares.