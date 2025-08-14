Prensa argentina cometió grosero error con Alianza Lima y lo 'elimina' de la Copa Sudamericana

Alianza Lima sacó ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras ganar 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute. Los de Néstor Gorosito demostraron jerarquía y fortaleza en todas sus líneas, motivo por el cual, lograron imponerse ante el conjunto norteño con anotaciones de Alan Cantero.

Los blanquiazules están a un paso de poner su nombre en los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. Mientras que, el 'Camaratta' tendrá que redoblar esfuerzos en el Olímpico Atahualpa de Quito si desea dar el golpe en el duelo de vuelta. En medio de este contexto, la prensa argentina sorprendió tras 'eliminar' a los íntimos del prestigioso torneo.

Resulta que, previo al partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador, TNT Sports de Argentina utilizó sus redes sociales para mostrar los respectivos emparejamientos de cada equipo en los octavos de final. Sin embargo, lo que captó la atención de los hinchas es que, no colocaron el escudo del club blanquiazul frente al 'Trencito Azul', y en su lugar pusieron a Gremio de Brasil.

La publicación de TNT Sports sobre los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025/Foto: Instagram

"Arrancan los octavos de la Sudamericana", escribió el reconocido medio gaucho en su cuenta de Instagram. Y al lado se daba cuenta del camino que tenían que pasar los elencos clasificados.

Como es de conocimiento, el 'Tricolor Gaúcho' quedó eliminado en los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025, después de caer por un marcador global de 3-1. De esta manera, los brasileños le pusieron fin a su etapa en el torneo Conmebol. Todo lo contrario al cuadro de La Victoria que sigue firme con su reciente triunfo ante U. Católica de Ecuador en el Estadio de Matute.

Actualmente, los íntimos tienen una ventaja de 2-0 sobre el elenco norteño, y todo se definirá en el choque de vuelta a jugarse en el Olímpico Atahualpa de Quito, el próximo miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas locales. En Alianza Lima hay mucha ilusión con poder acceder a la siguiente ronda tras el gran presente que vive el conjunto de 'Pipo' Gorosito.