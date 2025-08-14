Mr. Peet se rindió ante Viscarra en Alianza Lima, pero fue rotundo con un jugador: "Faltó ser..."

Con doblete del delantero argentino Alan Cantero, Alianza Lima venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 desde el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos fueron más efectivos en el segundo tiempo, y con eso, lograron sacar una valiosa ventaja en esta llave.

Mr. Peet se pronunció tras el triunfo de Alianza Lima ante U. Católica en Matute

En el análisis post partido, el periodista deportivo, Peter Arévalo resaltó la labor que tuvo el guardameta boliviano Guillermo Viscarra frente al 'Trencito Azul', a tal punto de señalarlo como la figura del partido. Bajo esa premisa, aprovechó para manifestar que ha ido mejorando su nivel en los últimos compromisos.

"En Universidad Católica de Ecuador tuvieron cuatro y hasta cinco ocasiones de gol que hicieron figura a este señor. En algún momento generó desconfianza, pero con el paso del tiempo ha ido encontrando un nivel superlativo. No hay (Alan) Cantero sin (Guillermo) Viscarra, no tengo dudas. Hoy tengo que decir que (Guillermo) Viscarra es fundamental en Alianza", dijo.

De la misma manera, decidió destacar a Alan Cantero, quien terminó siendo el héroe del compromiso para los íntimos. "Apareció una vez más, el iluminado de la noche con un saque largo de Viscarra", agregó.

Alianza Lima se impuso en Matute ante Universidad Católica de Ecuador

Pese a eso, el narrador deportivo dejó en claro que el volante Sergio Peña tuvo un rendimiento bastante discreto ante el elenco de Diego Martínez con un categórico comentario. "Peña no fue el de los partidos ante Gremio, faltó ser punzante", acotó.

Finalmente, Mr. Peet reconoció que tras la lesión de Paolo Guerrero, el 'Pirata' Hernán Barcos, termina siendo clave para el equipo blanquiazul ya que aportó toda su jerarquía. "Barcos tiene un ingreso fundamental, cómo cabecea, lo habíamos dicho. Es una defensa que da mucha licencia en Universidad Católica de Ecuador", sentenció.