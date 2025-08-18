¿A que hora juega Real Madrid vs Osasuna, canal de transmisión y donde ver partido por LaLiga?

Real Madrid vs Osasuna se enfrentarán este martes 19 de agosto desde las 2.00 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano, desde el Estadio Santiago Bernabéu. La cita del partido corresponde a la primera jornada de LaLiga española y la transmisión estará a cargo de DirecTV, DAZN y Movistar Plus .

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Real Madrid vs Osasuna, válido por la primera fecha de LaLiga.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos: (Nueva York, Washington y Florida): 3.00 p. m. / (Los Ángeles): 1.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Osasuna EN VIVO?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por internet será través de DirecTV en el continente sudamericano, además por la señal de, DAZN y Movistar Plus.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Real Madrid vs Osasuna?

Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky Sports Norte

Cuba: Tele Rebelde

República Dominicana: Sky Sports Norte

Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, FreemyCANAL, beIN Sports 1

Alemania: DAZN Deutschland, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, DAZN1 Germany

Italia: DAZN Italia, 214 DAZN Zona

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Panamá: Rush Sports 2, Sky Sports Norte

Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: NAICOM, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico

España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD

Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay

EE. UU.: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes

Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid por LaLiga

El Real Madrid se alista para su debut en LaLiga con la mirada puesta en arrancar con fuerza y mantener el protagonismo que lo caracteriza. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan motivados tras imponerse con claridad por 4-0 al WSG Tirol en su último amistoso de pretemporada, un resultado que les permitió afinar detalles y mostrar solidez tanto en defensa como en ataque.

Por su parte, Osasuna también llega en buena forma, luego de vencer 3-0 al Mirandés en un encuentro preparatorio que reforzó la confianza del equipo. Los navarros aspiran a ser un rival incómodo en el Santiago Bernabéu y confían en su solidez colectiva para intentar dar la sorpresa ante uno de los gigantes del fútbol español.

Real Madrid vs Osasuna: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim, Vinícius y Mbappé.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar; Budimir y Raúl García de Haro.