¿A que hora juega Real Madrid vs Osasuna, canal de transmisión y donde ver partido por LaLiga?
El partido entre Real Madrid vs Osasuna se jugará este martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu, por la primera fecha de LaLiga.
Real Madrid vs Osasuna se enfrentarán este martes 19 de agosto desde las 2.00 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano, desde el Estadio Santiago Bernabéu. La cita del partido corresponde a la primera jornada de LaLiga española y la transmisión estará a cargo de DirecTV, DAZN y Movistar Plus .
¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Real Madrid vs Osasuna, válido por la primera fecha de LaLiga.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Estados Unidos: (Nueva York, Washington y Florida): 3.00 p. m. / (Los Ángeles): 1.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Osasuna EN VIVO?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por internet será través de DirecTV en el continente sudamericano, además por la señal de, DAZN y Movistar Plus.
¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Real Madrid vs Osasuna?
- Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina
- Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
- Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- Cuba: Tele Rebelde
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
- Francia: beIN SPORTS CONNECT, FreemyCANAL, beIN Sports 1
- Alemania: DAZN Deutschland, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, DAZN1 Germany
- Italia: DAZN Italia, 214 DAZN Zona
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Panamá: Rush Sports 2, Sky Sports Norte
- Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru
- Puerto Rico: NAICOM, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico
- España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD
- Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay
- EE. UU.: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
- Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela
Real Madrid por LaLiga
El Real Madrid se alista para su debut en LaLiga con la mirada puesta en arrancar con fuerza y mantener el protagonismo que lo caracteriza. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan motivados tras imponerse con claridad por 4-0 al WSG Tirol en su último amistoso de pretemporada, un resultado que les permitió afinar detalles y mostrar solidez tanto en defensa como en ataque.
Por su parte, Osasuna también llega en buena forma, luego de vencer 3-0 al Mirandés en un encuentro preparatorio que reforzó la confianza del equipo. Los navarros aspiran a ser un rival incómodo en el Santiago Bernabéu y confían en su solidez colectiva para intentar dar la sorpresa ante uno de los gigantes del fútbol español.
Real Madrid vs Osasuna: posibles alineaciones
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim, Vinícius y Mbappé.
Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar; Budimir y Raúl García de Haro.

