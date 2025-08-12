Real Madrid vs Osasuna: fecha, día, hora y canal para el debut por LaLiga 2025-2026

Todo listo para el próximo partido de Real Madrid ante Osasuna por la primera jornada de LaLiga de España 2025-2026. El equipo de Xabi Alonso se estrena en un nuevo torneo y espera cumplir las expectativas de los hinchas. Los blancos han tenido menor tiempo de preparación en estas vacaciones, pero esperan estar a la altura para obtener la victoria.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Osasuna?

El partido entre Real Madrid vs Osasuna se juega el próximo martes 19 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu. El elenco blanco se estrena oficialmente en LaLiga en busca de los primeros tres puntos en la temporada, por lo que será el primer termómetro clave para Xabi Alonso.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna?

Este cotejo que protagonizarán Real Madrid y Osasuna por LaLiga inicia a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 15:00 horas

Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Osasuna anuncia su partido ante Real Madrid.

¿Qué canal transmite partido de Real Madrid vs Osasuna?

El duelo entre Real Madrid vs Osasuna se verá por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de Dsports, en el canal 610 y 1610 HD de DirecTV. De igual manera, en España podrás sintonizarlo vía DAZN y Movistar Plus. Por otra parte, tienes la opción vía streaming por DGO.

Últimos 5 partidos entre Real Madrid vs Osasuna

En las últimas temporadas, Osasuna se ha perfilado como un rival duro de roer en LaLiga, por lo que Real Madrid no la tendrá nada fácil en este estreno oficial. Sin embargo, tendrá la ventaja de tener a la afición madridista en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que genera cierto favoritismo en estos 90 minutos, ¿Cómo les fue anteriormente?