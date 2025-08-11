Peñarol vs Racing por Copa Libertadores 2025: Apuestas, a qué hora juegan, apuestas y dónde ver

Peñarol se medirá contra Racing, este martes 12 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este emocionante partido se realizará en el Estadio Campeón del Siglo, a las 21:30 horas (en Argentina y Uruguay) y será transmitido EN VIVO por ESPN, además de estar disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus.

Un partido no apto para cardíacos. Ambos equipos tienen su historia en la Copa Libertadores y sueñan con tocar la 'gloria'. Peñarol sabe que en casa no pueden especular y quieren lograr la ventaja en la llave para celebrar en Argentina.

Diego Aguirre, DT de Peñarol, indicó que desde hace tiempo lo están estudiando y sus jugadores están motivados. El estratega resaltó que Racing es un gran equipo, pero aseguró que la fiesta futbolística está asegurada.

Peñarol quiere hacer historia en la Copa Libertadores

"A Racing hace tiempo lo estamos viendo. La motivación que tenemos es tremenda. El partido obviamente será muy difícil, pero llegamos llenos de ilusión y expectativa, así que vamos a vivir una muy linda noche; no sé lo que va a pasar, pero sí que va a ser una fiesta", expresó Aguirre.

Racing llega a la contienda con varias sorpresas. La 'Academia' se reforzó con Marcos Rojo. El defensor de 35 años fue convocado por Gustavo Costas y tiene grandes opciones de tener minutos en el Campeón del Siglo.

Marcos es el flamante fichaje de Racing

Tras el partido contra Boca, donde empataron, Gustavo Costas habló para la prensa. El DT argentino resaltó el apretado calendario que deben afrontar, por ello, indicó que es importante realizar cambios en su oncena titular.

"Vamos a rotar, son solo 48 horas para recuperarnos. No es mucho, es muy difícil. Por eso los cambios de Maravilla, el ingreso de Solari que venía de una lesión. Tratamos de no cambiar los 11 porque cuando lo hicimos nos fue mal, fuimos aprendiendo. Pero tenemos martes, viernes y de nuevo martes", indicó Costas.

¿A qué hora juega Peñarol vs Racing?

México y Estados Unidos (Montaña-MST): 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Central-CST): 19:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST): 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:30 horas

Estados Unidos (Pacífico-PST): 17:30 horas

¿Dónde ver Peñarol vs. Racing?

Argentina: Disney Plus y Fox Sports

Bolivia: Disney Plus y ESPN 2

Chile: Disney + Premium

Brasil: Paramount +

Colombia: Disney + Premium y ESPN 2

Ecuador: Disney + Premium y ESPN 2

México: Disney + Premium

Paraguay: Disney + Premium y ESPN 2

Perú: Disney + y ESPN 2

Uruguay: Disney + Premium y ESPN 2

Venezuela: Disney + Premium y ESPN 2

Peñarol vs. Racing: Historial

Peñarol y Racing se enfrentaron en 11 oportunidades, por torneos oficiales. El cuadro uruguayo logró cuatro triunfos, mientras la 'Academia' se impuso en dos ocasiones. Empataron en cinco duelos.

Peñarol: Últimos 5 partidos

Peñarol 3-0 Nacional | 09.08.25

Peñarol 2-1 Progreso | 01.08.25

Peñarol 1-0 Nacional | 06.07.25

Peñarol 2-0 Cerro CA | 28.06.25

Peñarol 2-0 Wanderers | 22.06.25

Racing: Últimos 5 partidos

Boca 1-1 Racing | 09.08.25

Racing 3-0 Deportivo Riestra | 03.08.25

Racing 0-1 Estudiantes L.P. | 26.07.25

Belgrano 0-1 Racing | 20.07.25

Racing 0-1 Barracas Central | 12.07.25

Peñarol vs. Racing: Apuestas

Apuestas Peñarol Empate Racing Betsson 2.78 2.78 2.88 Betano 2.92 2.90 3.00 Bet365 2.75 3.00 2.80 1xBet 2.83 2.94 2.88 Betsafe 2.78 2.78 2.88 CoolBet 2.85 2.85 2.85 DoradoBet 2.85 2.85 2.90

Peñarol vs. Racing: Árbitros

Árbitro: Raphael Claus

Juez de línea: Bruno Pires y Rafael Alves

Cuarto árbitro: Bruno Arleu

VAR: Wagner Reway

AVAR 1: Rodrigo Guarizo

AVAR 2: Hilton Moutinho

Quality manager: Víctor Hugo Carrillo

Peñarol vs. Racing: Posible alineación

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias: Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.